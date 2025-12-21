Napoli – Milan Primavera: le formazioni ufficiali

Il Napoli Primavera può effettuare il sorpasso in classifica sul Milan in caso di vittoria proprio contro i rossoneri oggi pomeriggio. Gli azzurrini sono in un ottimo momento di forma (1 sola sconfitta nelle ultime 8 partite giocate in campionato) e si trova attualmente al quattordicesimo posto a +3 sulla zona playout. Il Milan Primavera, invece, è tornato alla vittoria nel turno precedente contro il Parma: prima di quella partita, non vinceva dal 25 ottobre (7-2 contro il Cesena). I rossoneri si trovano al dodicesimo posto a +2 proprio dal Napoli. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI PRIMAVERA: Spinelli, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, Genovese, Olivieri. All. Rocco

MILAN PRIMAVERA: Longoni, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Di Siena, Lontani, Plazzotta, Perera, Colombo, Cullotta, Castiello. All. Renna