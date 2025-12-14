Sassuolo – Napoli Primavera 1-1: gli Azzurrini la riprendono nel secondo tempo

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Benfica con conseguente eliminazione dalla Youth League, il Napoli Primavera ottiene un punto importante per la salvezza, pareggiando in rimonta 1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra allenata da Emiliano Bigica è in un ottimo momento di forma e non perde dal 1 novembre (Atalanta-Sassuolo 3-2). I padroni di casa iniziano bene la partita cercando di creare problemi alla difesa avversaria, ma è il Napoli ad avere la prima vera occasione da gol: gol solo sfiorato da Raggioli, che riceve palla da Lo Scalzo, dopo una grande giocata di quest’ultimo.

Poco dopo i primi 15 minuti di gara, Spinelli è costretto ad intervenire su un grande tiro da fuori di Negri. Intanto, il Napoli perde Colella per infortunio dopo soli 24 minuti: al suo posto entra Colella. Il Sassuolo continua ad attaccare e colpisce il palo con Vezzosi sugli sviluppi di un calcio piazzato. A 11 minuti dall’intervallo i padroni di casa riescono a sbloccare la partita con Gyjla che riceve palla da Macchioni, e stoppa il pallone prima di battere Spinelli con un mancino incrociato. Provano a reagire gli Azzurrini che, a 4 minuti dall’intervallo, hanno la loro migliore palla gol del primo tempo: un tiro da fuori di Smeraldi che colpisce il palo.

Nel secondo tempo Rocco fa entrare Cimmaruta al posto di Prisco. Nonostante l’avvio promettente di secondo tempo del Sassuolo che vuole chiudere la partita, anche gli ospiti provano a rendersi pericolosi e trovano il gol del pareggio grazie ad un autogol di Campani che devia nella sua porta un cross basso di De Chiara. Tre minuti dopo, il Napoli sfiora il gol del vantaggio, ma Nyarko nega l’1 a 2 a Baridò.

La partita cala di intensità nell’ultima mezz’ora con il Sassuolo che prova a riportarsi in vantaggio, senza però riuscire a concretizzare le sue occasioni da gol e a creare particolari pericoli a Spinelli. Finisce, dunque, 1-1 tra Sassuolo e Napoli, un punto importante in chiave salvezza per gli uomini di Rocco che si trovano quindicesimi in classifica a +2 sulla zona playout.