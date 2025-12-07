Napoli – Fiorentina Primavera 3-1: Azzurrini in forma strepitosa

Continua il grande periodo di forma del Napoli Primavera allenato da Dario Rocco: nelle ultime 10 partite tra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League, gli azzurrini hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta, subendo solamente 7 gol e segnandone 16. La vittoria di oggi per 3-1 contro la Fiorentina capolista arriva dopo una grandissima partita giocata dai Partenopei che sbloccano la partita dopo neanche un minuto di gioco: gli Azzurrini approfittano di una disattenzione difensiva degli avversari in area di rigore, e De Chiara batte il portiere Leonardelli dopo aver agganciato il pallone.

Il Napoli gioca molto bene i primi minuti di gara con Camelio che crea diversi problemi alla difesa avversaria, sfiorando anche il gol del 2-0: anche la Fiorentina ha le sue occasioni da gol, ma Spinelli nega il gol prima a Deli, poi a Mazzeo. Nel complesso, però, sono i padroni di casa a fare la partita ed andare più vicini al gol: poco prima dell’intervallo, infatti, un tiro di Smeraldi da 30 metri colpisce il palo. Nel secondo tempo, la squadra di Rocco ci mette solo 2 minuti a segnare il gol del 2-0 con Raggioli che, servito da Camelio, si trova a tu per tu con Leonardelli prima di batterlo.

5 minuti dopo arriva addirittura il terzo gol, segnato da Camelio su rigore: è proprio l’attaccante classe 2006 a guadagnarsi il tiro dal dischetto, dopo aver subito fallo da Turnone. Camelio verrà ammonito dopo il gol per aver festeggiato il gol togliendosi la maglia: viene poi espulso per doppia ammonizione, 4 minuti dopo, per un fallo su Conti. La Fiorentina prova ad approfittare della superiorità numerica, ma i padroni di casa resistono.

Dopo una traversa di Angolini su punizione, e una grandissima parata di Spinelli su un colpo di testa di Braschi, gli ospiti trovano il gol della bandiera in pieno recupero. Un gol inutile per il risultato, ma molto bello: Spinelli è fuori dai pali, e Sadotti ne approfitta con un lancio lungo dalla metà campo che entra in porta. Finisce, dunque, 3-1 per il Napoli che gioca una grande partita contro la Fiorentina capolista. Dopo aver praticamente dominato la partita per 60 minuti, gli Azzurrini riescono a resistere all’assedio degli ospiti dopo l’espulsione di Camelio.