Gli azzurrini sabato alle 14.30 si giocano la promozione in Primavera 1 con la Virtus Entella. La partita andrà in scena allo stadio di Cercola e l’ingresso sarà gratuito con in regalo un gadget dei campioni d’Italia. La gara sarà visibile sul canale You tube della Lega B e in diretta radio su CRC.