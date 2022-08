ULTIM’ORA – Landry Boni è un calciatore del Napoli! Frustalupi sorride!

La Primavera del Napoli chiude un colpo di mercato: dal Milan arriva Landry Boni. Il classe 2004 è un trequartista che potrà fare molto comodo a mister Frustalupi. Nelle prime due uscite stagionali infatti, si è notata la difficoltà da parte degli azzurrini nel legare il centrocampo e l’attacco. In questo senso, l’acquisto di Boni è molto azzeccato.

La trattativa è stata facilitata dal fatto che Napoli e Milan avessero già avuto contatti in quest’estate, nell’occasione in cui Obaretin si è trasferito ai piedi del Vesuvio. Boni è pronto ad insidiare il posto di Spavone sulla trequarti, ma potrebbe anche essere utilizzato in mediana. In quella zona però, al momento Gioielli e Iaccarino sembrano intoccabili.

Domani 31 agosto alle ore 11:00 si terrà il prossimo impegno dei ragazzi di Frustalupi che affronteranno il Sassuolo allo Stadio Piccolo di Cercola.