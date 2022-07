Le giovanili del Napoli continuano a rafforzarsi con i nuovi acquisti. Dopo l’arrivo di Andrea Mereu, alle pendici del Vesuvio sbarca un altro difensore. Questa volta di tratta del classe 2003 Nosa Edward Obaretin. Il giocatore nativo di Forlì con origine nigeriane arriva in azzurro dopo esser nato al Cesena e cresciuto al Milan. Con i rossoneri ha trascorso ben 4 anni collezionando 20 presenze in Under 18 e 47 in Primavera.