Italia eliminata dall’Europeo U19, Ambrosino chiude da protagonista

L’Italia Under19 chiude il proprio Europeo di categoria alla semifinale. A Senec è arrivata una sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra. Nonostante gli avversari sulla carta sembravano più forti, gli azzurri se la sono giocata alla pari, perdendo un po’ di brillantezza nella seconda frazione di gioco. Al 12′ i ragazzi di Nunziata erano passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fabio Miretti. Nella seconda frazione gli inglesi hanno ribaltato il risultato con 2 gol segnati da Scott e Quansah, entrambi arrivati su sviluppi di calcio d’angolo. Nonostante questa sconfitta, il bilancio della competizione è del tutto positivo. Molti giovani che hanno poco minutaggio nelle rispettive squadre si sono messi in vetrina e magari verranno presi in considerazione dagli allenatori dei club.

Il ruolo di calciatore decisivo della Nazionale doveva essere ricoperto da Miretti; lo juventino non ha deluso ma a prendersi la copertina è stato il napoletano Giuseppe Ambrosino. Il procidano, a seguito della grande stagione con la maglia della primavera del Napoli, si è confermato in questa competizione continentale. È stato titolare in tutte le 4 partite, tra girone e semifinale, e Nunziata gli ha consegnato le chiavi del suo attacco. Ha anche messo a segno un gol: quello che ha deciso la partita contro la Slovacchia. Ha dimostrato di saper usare il fisico, di saper essere un punto di riferimento: il lancio verso di lui ha rappresentato un’alternativa di livello ad un’azione manovrata dal basso. Il fatto che sappia attaccare molto bene la profondità dimostra tutta la sua duttilità.

Forse il Napoli deve guardare anche al suo settore giovanile, perché Ambrosino non è l’unico giovane promettente a disposizione di Spalletti. Intanto il 18enne si è fatto notare anche in campo internazionale.