Napoli Primavera, esordio per Frustalupi contro il Bologna: i convocati

Dopo un anno di purgatorio in Primavera 2, il Napoli è ritornato nella divisione maggiore dopo aver vinto i playoff contro il Parma.

Da quest’anno, gli azzurrini saranno allenati da una vecchia conoscenza del mondo Napoli ovvero Nicolò Frustalupi. L’ex vice di Mazzarri ha deciso di mettersi in proprio e inizia questa nuova avventura in una piazza che conosce molto bene. In data odierna sono stati diramati i convocati per la prima sfida del campionato Primavera 1 contro il Bologna che si disputerà domani al Centro Tecnico Galli alle ore 14.30:

Acampa, Ambrosino, Barba, Costanzo, D’Agostino, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marranzino, Pesce, Pinto, Pontillo, Rossi, Spavone, Spedalieri.