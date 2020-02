Primavera – Roma-Napoli 3-3: primo pareggio della gestione Angelini

Termina in pareggio il “Derby del Sole” primavera tra Roma e Napoli. Dopo l’iniziale doppio vantaggio dei giallorossi, gli azzurrini riescono infatti a riprenderla e a fissare il punteggio suò 3-3.

La squadra di Angelini è da mesi in zona retrocessione e un pari contro la Roma porta un punto d’oro per smuovere la classifica. Decisive in questo senso la doppietta di Vanni (36′, 47′) e il gol di Labriola (37′).

I marcatori della Roma sono stati invece Trasciani (9′), Calafiori (31′) ed Estrella (48′).