Conte, nuovo record! Numeri unici, si tratta del Maradona. I dettagli

Il Napoli di Antonio Conte è inarrestabile. Dopo 9 giornate di campionato, gli azzurri sono al primo posto con 7 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. In particolare gli uomini del mister leccese non sbagliano mai in casa. Il nuovo record per lui ripercorre infatti la storia del club: in 5 giornate di campionato casalinghe, il Napoli ha collezionato 5 vittorie.

Prima di Conte, a riuscirci erano stati solo Bigon nel 1989 e Luciano Spalletti nel 2021, entrambi poi vincitori di uno scudetto. Un dato, quindi, che lascia ben sperare per il continuo del campionato anche se il percorso è ancora lungo e tortuoso.