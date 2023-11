Osimhen vicino al rientro, ma come è cambiato il Napoli senza di lui? Il confronto con la scorsa stagione

L’ennesimo infortunio per Victor Osimhen, rimediato nel match contro l’Arabia di Mancini con la sua nazionale nigeriana, l’ha costretto a rimanere fuori dal campo per circa un mese. Dopo aver saltato il Verona, il doppio incontro con l’Union, il Milan, la Salernitana e l’Empoli si avvicina il suo rientro, programmato (anche se non da titolare) per la sfida di sabato a Bergamo. A cambiare rispetto alla scorsa stagione non sono sicuramente i suoi numeri, non particolarmente condizionati dalla sua condizione fisica (almeno finora), ma è netta la sua superiore importanza nella stagione in corso. Ecco perché:

Nelle prime 12 partite della scorsa stagione, il Napoli di Spalletti collezionò ben 32 punti con 30 reti segnate, quello di Garcia solo 21, 24 i gol. Numeri decisamente diversi. Considerando un ennesimo infortunio del nigeriano che lo portò, anche in quel caso, a saltare 4 partite di campionato, spicca statistiche alla mano che a non cambiare mai sono i suoi di numeri. Nella stagione 22/23, 7 reti fino alla 12ª, in quella 23/24, 6. Distanza, quindi, di un solo gol per il numero 9 azzurro, che potrebbe trarre in inganno: Se infatti nelle partite analizzate ritagliamo lo spicchio di quelle da lui saltate, risulta che nel 22/23 (dalla 6ª alla 9ª) gli uomini di Spalletti raggiunsero comunque 4 vittorie, mentre del 23/24 (dalla 9ª alla 12ª), le vittorie siano state solo 2, accompagnate da una sconfitta ed un pareggio. Ciò porta ad una singola conclusione: Victor Osimhen era e resta uno dei giocatori più decisivi della rosa azzurra, continuando a segnare ed emergere nonostante la situazione che lo circonda, che in questo caso era caratterizzata dalla confusione e dall’impreparazione di Rudi Garcia, evidentemente incapace di sostituirlo appieno, nonostante il reparto offensivo sia rimasto pressocché lo stesso.