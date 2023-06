Osimhen-Kvara da paura: il dato pazzesco della coppia azzurra

La coppia Osimhen-Kvaratskhelia è stata sicuramente tra le migliori per la stagione 2022/23. I due hanno trascinato il Napoli allo scudetto a suon di gol ed assist, sono stati premiati rispettivamente come miglior attaccante e miglior giocatore del campionato italiano e si sono rivelati decisivi anche in Europa.

Tra le tante statistiche favolose, una in particolare lascia a bocca aperta: i due sono in top 5 per gol realizzati, ben 38. Lo scorso anno, nei migliori 5 campionati europei, hanno fatto di meglio solo Kane-Son(40), Mbappé-Messi(45) e Haaland-Foden(47).