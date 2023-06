Arda Guler, chi è il 18enne seguito da mezza Europa (e dal Napoli)

Cresciuto nelle giovanili in Turchia, pupillo di Erdogan e voluto da mezza Europa, ecco chi è Arda Guler.

Dopo la gavetta nei settori giovanili prima del Gençlerbirliği e poi del Fenerbahçe, a soli 16 anni esordisce in Europa League proprio con la maglia della prima squadra, diventando il più giovane di sempre nella competizione. Nella scorsa stagione colleziona poi 3 gol e 5 assist in 14 partite, prima di firmare in estate un triennale con il club con clausola a salire: poco più di 17 milioni di euro il primo anno, poi 25 e infine 30. Il tutto ad una condizione, cioè che al termine della stagione avesse disputato almeno 1500 minuti di gioco. In caso contrario, l’addio sarebbe potuto arrivare per soli 5 milioni. Alla fine Arda ne gioca 1546 e la clausola scatta per pochissimo.

Un anno fa, in occasione della giornata mondiale contro il tabacco, il 17enne compare addirittura al fianco di Erdogan: «Sei una delle celebrità più importanti del nostro paese», lo esalta il presidente turco, che in risposta riceve dal ragazzo la maglia numero 25 indossata nelle prime partite giocate con il Fenerbahçe.

Il fantasista viene poi convocato in nazionale e lunedì, alla quarta partita con la maglia della Turchia, regala la vittoria contro il Galles con uno splendido tiro sotto il sette all’80’.

Il ragazzino è il numero 10 perfetto: ala destra o trequartista, intelligente, dotato di tocco fine e di un’ottima visione di gioco. Il suo profilo è ora uno dei più seguiti in Europa: su di lui ci sono Real Madrid, Bayern, Liverpool, Arsenal, Milan e Napoli. Gli azzurri, in particolare, lo cercherebbero come possibile sostituto di Lozano o come erede di Zielinski ma, data la grande fama, l’affare non è facile.