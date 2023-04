Lo scudetto del Napoli sembra molto vicino dopo la sconfitta della Lazio all’Olimpico nella gara di ieri. Infatti, sembra così prossimo da poter essere festeggiato già settimana prossima nella partita in casa con la Salernitana. Sarebbe un record assoluto in serie A, del resto nessuna squadra nella storia del nostro campionato era mai riuscita a vincere il campionato con ben sei gare d’anticipo. Ci andò molto vicina la Juventus nel 2018/19, ma fu proprio il Napoli a far rimandare la festa.