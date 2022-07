Che fine ha fatto il Napoli che vinse la Supercoppa 2014?

Per i tifosi del Napoli, tra le principali gioie degli ultimi anni c’è la vittoria della Supercoppa 2014. La squadra allenata da Rafa Benitez vinse il titolo a Doha contro la Juventus. Fu però la recente gestione di Mazzarri a qualificare gli azzurri alla Supercoppa tramite la vittoria della Coppa Italia. La partita finì 2-2 con le doppiette argentine di Carlos Tevez per i bianco-neri e di Gonzalo Higuain per i partenopei. Il titolo si decise a seguito di un’infinita serie di tiri di rigore, conclusasi con la parata di Rafael sul tentativo di Simone Padoin. Gran parte degli 11 titolari di quella partita non fanno più parte della rosa del Napoli; l’unico superstite è il capitano Kalidou Koulibaly. Ecco che fine hanno fatto tutti i suoi ex-compagni di squadra:

Rafael Cabral – Il portiere brasiliano viene simbolicamente considerato l’artefice di quel trionfo. Ora, a 32 anni, milita al Cruzeiro in Serie B carioca

– Il portiere brasiliano viene simbolicamente considerato l’artefice di quel trionfo. Ora, a 32 anni, milita al Cruzeiro in Serie B carioca Christian Maggio – Il terzino aveva preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Nel febbraio 2022, però, ha deciso di tornare in campo con l’obiettivo di salvare il Vicenza, squadra della sua terra natale. Missione non compiuta visto che i bianco-rossi hanno perso i play-out e sono retrocessi in Serie C

– Il terzino aveva preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Nel febbraio 2022, però, ha deciso di tornare in campo con l’obiettivo di salvare il Vicenza, squadra della sua terra natale. Missione non compiuta visto che i bianco-rossi hanno perso i play-out e sono retrocessi in Serie C Raul Albiol – Quella napoletana è stata la sua unica esperienza estera, visto che ora milita in Spagna nel Villarreal. Con il sottomarino giallo ha anche vinto un’Europa League.

– Quella napoletana è stata la sua unica esperienza estera, visto che ora milita in Spagna nel Villarreal. Con il sottomarino giallo ha anche vinto un’Europa League. Faouzi Ghoulam – Dopo stagioni travagliate e colme di problemi fisici, l’algerino ha lasciato Napoli alla fine di questa annata. Ora non ha ancora trovato una nuova squadra

– Dopo stagioni travagliate e colme di problemi fisici, l’algerino ha lasciato Napoli alla fine di questa annata. Ora non ha ancora trovato una nuova squadra Walter Gargano – All’età di 37 anni, l’uruguaiano è ancora protagonista nel rettangolo verde. Adesso gioca al Penarol nella sua nazione originaria. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui vista la denuncia per reati sessuali sporta nei suoi confronti

– All’età di 37 anni, l’uruguaiano è ancora protagonista nel rettangolo verde. Adesso gioca al Penarol nella sua nazione originaria. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui vista la denuncia per reati sessuali sporta nei suoi confronti David Lopez – Il centrocampista 32enne ha giocato all’Espanyol fino a giugno 2022 ed adesso è in cerca di una nuova squadra

– Il centrocampista 32enne ha giocato all’Espanyol fino a giugno 2022 ed adesso è in cerca di una nuova squadra Jose Callejon – Lo spagnolo è rimasto in Italia, precisamente alla Fiorentina. Quest’estate gli è scaduto il contratto e presumibilmente tornerà in patria, al Getafe

– Lo spagnolo è rimasto in Italia, precisamente alla Fiorentina. Quest’estate gli è scaduto il contratto e presumibilmente tornerà in patria, al Getafe Marek Hamsik – Lo storico giocatore del Napoli ha intrapreso avventure in Cina e Svezia. Dall’estate scorsa gioca in Turchia nel Trabzonspor, dove ha vinto il campionato e guadagnato la qualificazione alla Champions

– Lo storico giocatore del Napoli ha intrapreso avventure in Cina e Svezia. Dall’estate scorsa gioca in Turchia nel Trabzonspor, dove ha vinto il campionato e guadagnato la qualificazione alla Champions Jonathan De Guzman – Il 34enne olandese milita nella prima divisione greca al Creta. Ha evoluto il suo atteggiamento tattico: è passato dalla posizione di ala sinistra a quella da mezz’ala

– Il 34enne olandese milita nella prima divisione greca al Creta. Ha evoluto il suo atteggiamento tattico: è passato dalla posizione di ala sinistra a quella da mezz’ala Gonzalo Higuain – Tutti ricordiamo cosa è successo dopo quell’estate del 2016. L’argentino è passato da Juve, Milan e Chelsea dove non è mai tornato ai livelli della sua esperienza a Napoli. Da 2 anni ha rivoluzionato la sua vita trasferendosi a Miami dove non è un protagonista della squadra

A quella partita parteciparono anche i subentrati Jorginho (ora al Chelsea), Mertens (ancora a Napoli e miglior marcatore della storia della società) e Inler (svincolato in seguito dei 2 anni all’Adana Demirspor in Turchia).