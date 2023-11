Il giornalista Dazn Orazio Accomando ha riportato su Twitter nuovi aggiornamenti sul caso allenatore: “Tudor è e resta la prima scelta del Presidente De Laurentiis per il post Garcia. Si attende comunicato sull’esonero, ma è solo una cosa formale. Domani a Roma probabile incontro tra Tudor ed il Presidente De Laurentiis. In caso di esito positivo, sarà il nuovo allenatore del Napoli. Al momento non ci sono alternative valide. Il croato, come detto, è e resta la prima scelta per il dopo Garcia”.