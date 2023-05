ESCLUSIVO MN – Tra sacro e profano il quartiere Miracoli si prepara alla doppia festa con il parroco don Valentino de Angelis

La Chiesa Santa Maria dei Miracoli situata in Piazza Miracoli nel cuore di Napoli a pochi passi del “rinato” Rione Sanità, grazie all’operato del suo sacerdote Don Valentino De Angelis si addobba per la festa scudetto del Napoli.

Il Sacerdote ai nostri microfoni: “È un traguardo storico che va festeggiato. Anche la Chiesa è in festa. E poi d’altronde l’azzurro e il bianco sono anche i colori della Mamma Celeste”.

E proprio sulla Mamma Celeste racconta: “Questa Chiesa si prepara all’arrivo di un quadro storico. Dopo anni e anni abbiamo ritrovato il vero quadro che dà il nome alla parrocchia, grazie all’operato di un restauratore della zona Biagio Roscigno, che ha collaborato al presepe favoloso nella Sanità dei fratelli Scuotto. Questo quadro che si dice essere miracoloso sarà accolto da tutta la comunità il prossimo 20 maggio”.

Quindi doppia festa per il quartiere Miracoli, per la sua comunità e per il caro don Valentino De Angelis: adesso il profano con lo scudetto e tra qualche giorno il sacro con l’arrivo in parrocchia del quadro storico della Madonna Santa Maria dei Miracoli.