A pochi giorni dall’inizio del calciomercato, durante il quale – presumibilmente – il direttore sportivo Cristiano Giuntoli interverrà per un difensore o terzino di piede sinistro, ecco che nelle gerarchie di Gennaro Gattuso inizia a reclamare spazio Davide Costanzo, centrale difensivo classe 2002 della Primavera del Napoli, che nelle ultime ore sta raccogliendo consensi anche dai tifosi partenopei, che chiedono a gran voce l’esordio del giovane talento.

Davide si allena con la prima squadra da ottobre, dove ha l’occasione di imparare da mostri sacri come Manolas e Koulibaly. Condivide le stesse origini di Lorenzo Insigne, entrambi nati a Frattamaggiore e cresciuti in Via Rossini, quartiere difficile della periferia in provincia di Napoli, che spesso e volentieri sforna i migliori talenti del panorama calcistico campano.

Costanzo muove i primi passi nel Calcio Caivano, per poi passare alla F.lli Lodi. Durante la stagione 2014/15 firma con il Napoli: nasce come terzino sinistro, ma nel primo campionato di under-15 viene spostato a centrale di difesa. Da sempre tifoso del Napoli, si ispira a Manolas e Koulibaly, con i quali ha l’onore di allenarsi e dai cui ha il lusso di imparare. Il suo idolo, sin da bambino, è Fabio Cannavaro. Non solo calcio, nella vita di Davide è importante anche l’istruzione: frequenta il quinto anno di Ragioneria, all’I.S.I.S. Gaetano Filangieri, storico istituto di Frattamaggiore.

Mancino, alto 180 cm, pesa 77 kg. Davide Costanzo è un centrale molto abile nel gioco aereo e bravo ad impostare. I piedi educati, caratteristica non poco importante per Gattuso e in generale nel repertorio dei difensori moderni, lo eleggono a leader difensivo. Bravo a guidare la difesa e negli uno contro uno, Costanzo, per la sua età, è tra i migliori interpreti del ruolo a livello nazionale e più di un addetto ai lavori se n’è accorto. Ora si allena coi grandi, in attesa di diventarlo. Saranno campioni…

Davide Costanzo, difensore centrale classe 2002, si allena con la prima squadra del Napoli. In foto con Manolas e Petagna, di spalle Elmas e Mertens. Sullo sfondo Contini.

di Gianmarco Giordano

