ESCLUSIVA: Hugo Maradona si rivolge all’Avv. Pisani per querelare chi infanga la memoria di Diego

In questi giorni abbiamo visto innumerevoli attacchi alla memoria di Diego Armando Maradona in diverse sedi.

Diversi “giornalisti” ed “opinionisti” hanno sparato a zero sulla memoria di Maradona con frasi a dir poco spiacevoli e fuori luogo.

L’avvocato Angelo Pisani ci informa che Hugo Maradona e la moglie Paola gli hanno dato mandato per far si che queste persone vengano querelate ed in più ne rispondano tramite risarcimento danni. Verranno chiamati a rispondere in sede civile Mughini, Facci, Sallusti e tutti coloro che hanno utilizzato espressioni spiacevoli infangando la memoria di Maradona.