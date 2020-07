Ieri, durante la nostra trasmissione MondoNapoli Live, abbiamo avuto l’onore e la possibilità di intervistare l’ex medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Di seguito vi proponiamo un breve stralcio dell’intervista, che potete recuperare per intero qui.

Sul futuro: “A Napoli tornerei subito. Per intenderci, spesso si pone il problema dei soldi. Ecco, questo problema, nel mio caso, non c’è. Tornerei anche gratis, purché ci sia un progetto ambizioso per me e il mio staff”.

Su Higuain: “Gonzalo è un giocatore fortissimo, sicuramente. È anche un ragazzo molto sensibile: mi ricordo che spesso la notte ci sentivamo perché lui non riusciva a dormire. Non sapeva come si sarebbe allenato il giorno dopo, e ci sentivamo per tranquillizzarlo. Non dobbiamo mai dimenticarci che i calciatori sono prima di tutto ragazzi”.

Su Cavani: “Mi accorsi subito che dal punto di vista della postura aveva qualche anomalia. Dissi a Mazzarri che potevamo lavorarci. Ed effettivamente ci abbiamo lavorato bene: da attaccante ha segnato tantissimi gol. Fisicamente Edinson era davvero eccezionale”.