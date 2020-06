Durante la nostra trasmissione MondoNapoli Live su twitch, Nicolas Amodio, ex calciatore del Napoli e ospite della serata, ha rilasciato in esclusiva le seguenti dichiarazioni:

“Ieri il napoli ha vinto la Coppa Italia uscendo da una situazione difficile. Cosa ha inciso di più nella partita? Ieri ho visto la partita e ho tifato Napoli. Gli azzurri erano messi bene in campo, nel primo tempo non hanno lasciato spazi alla Juve cercando di fargli male in contropiede e creando alcune occasioni da gol. Nel secondo tempo le squadre si sono allungate, e al di là della vittoria ai rigori il Napoli ha fatto una grande partita e meritava di vincerla nei 90 minuti”

“Questa vittoria sembrava impossibile, a causa del periodo di crisi che la squadra ha vissuto. Quando tu giocavi a Napoli, è mai successo qualcosa di simile? In una squadra succede sempre che ci siano discussioni tra compagni di squadra, è come un ambiente di lavoro. Uno dei punti di forza era il gruppo, che era molto unito, ma anche la voglia di lottare tutti nella stessa direzione. In un gruppo poi c’è sempre chi ha più meriti. Gattuso ad esempio è stato bravo ad indirizzare la squadra, a tenerla unita. Quello che succede nello spogliatoio resta li”

“Tu hai esordito con il Napoli nel 2005, in trasferta, mentre nella partita successiva sei sceso in campo per la prima volta al San Paolo. Cosa si prova a giocare nello stadio di Fuorigrotta e qual è il ricordo più bello che hai di Napoli? Di ricordi ce ne sono tanti. L’anno prima avevo giocato al San Paolo da avversario, contro 60000 spettatori. Avere quei tifosi a favore è indescrivibile, alcune partite non le dimenticherò mai”.

“C’è una tifoseria simile? Il Penarol, ma il mio cuore è legato a Napoli”

“Napoli è simile al Sudamerica? Sì, quando i sudamericani arrivano a Napoli si trovano bene”

“Ti rivedi in qualche giocatore attuale del Napoli? Non saprei. Dal momento che la squadra ha una grande voglia di raggiungere grandi traguardi, mi viene da paragonare il gruppo, anche se noi avevamo più limiti”.

“Spesso si parla molto della situazione che un giocatore vive quando gioca, ma mai di quando lascia il calcio. Cosa si prova quando si smette di giocare? Penso che ognuno la viva alla sua maniera, si tratta di lasciare una cosa che si sognava di fare fin da piccoli. Io a 6 anni giocavo sempre a calcio. Nonostante abbia intrapreso altre attività dopo aver smesso, ad un certo punto mi è mancato. Comunque ora alleno una squadra di Serie b in Uruguay e mi piace tanto essere ancora legato al calcio”.

“Sappiamo che sei uno degli atleti che ha vissuto la sua carriera con una malattia, quanto ha influito? Ho avuto il diabete dall’età di 9 anni, mi ha fatto maturare più in fretta rispetto agli altri. Da bambino dovevo curare il mio fisico e ciò mi ha fatto acquisire una maggiore responsabilità. All’inizio avevo paura perché non capivo cosa fosse quella malattia, ma dopo un po’ di tempo la mia vita è migliorata e sono diventato più maturo”

“Cosa ti senti di consigliare ai ragazzi con una storia come la tua? Il diabete è una malattia che, se curata bene, poi si riesce a fare tutto e ad inseguire i propri sogni fino in fondo. Dipende anche dalla voglia di fare che si ha nella vita”.

“Quanto ha influito invece Reja sul tuo percorso a Napoli? Sì, l’ho avuto tre anni come allenatore e ho imparato tanto da lui, nel bene e nel male. Sapeva tenere unito il gruppo e la squadra, questo era il suo merito”

“Sei ancora in contatto con qualche tuo ex compagno di squadra? Sì, ho un bel rapporto con tutti, ad esempio qualche anno fa ho rivisto Reja”

