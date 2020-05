Fabiano Santacroce, ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di MondoNapoli. Il difensore è stato protagonista nella stagione 2010-2011 in cui il Napoli è tornato in Champions league dopo 25 anni.

Di seguito l’intervista integrale:

Come stai passando questo periodo? “Bene, un po’ in linea con tutti quelli che si annoiano enormemente.. mi manca tanto l’allenamento”.

Il 2 febbraio, a 21 anni, hai esordito in serie A al San Paolo, nella partita finita 3 a 1 per i partenopei contro l’Udinese, quali sono state le tue emozioni? “Emozioni fantastiche, mi ricordo bene di essere entrato con un emozione pazzesca, il San Paolo mette i brividi”.

Arrivato al Napoli la tua esperienza è stata influenzata da problemi fisici e infortuni. Senza questi, saresti potuto diventare uno dei titolari e magari tra i migliori in Europa? “Diciamo che i presupposti per farlo erano buoni, ero in forma è sicuramente uno dei difensori più guardati in Italia, ho avuto gli occhi addosso di molti club già dopo il primo anno di A peccato non aver potuto vedere dove realmente potevo arrivare”.

Hai mai avuto rimpianti nella tua carriera? “Nessun rimpianto, forse avrei solo voluto fare ancora qualche anno senza infortuni che mi hanno condizionato tantissimo”.

Cosa faresti se tornassi indietro? “Rifarei tutto quello che ho fatto, ho sempre messo impegno e divertimento in quello che faccio quindi non cambierei nulla”.

Chi era il più casinista nello spogliatoio ? Mentre il più permaloso? “Era una squadra molto divertente quindi era un po’ tutto il gruppo a fare ‘casino’, di permalosi in campo tanti ma fuori dal campo nessuno”.

Preferisci Koulibaly o Manolas ? A chi assomigli al greco o al senegalese? “Preferisco sicuramente il miglior Koulibaly e penso che possa essere e confermarsi come miglior difensore europeo forse assomigli più a Manolas per doti fisiche e caratteristiche”.

Cosa pensi della questione Mertens? “Penso che sarebbe un peccato perdere un giocatore come lui sia sul campo che per lo spogliatoio è fondamentale”.

Secondo te con Gattuso il Napoli ha qualche possibilità di continuare il percorso in Europa? “Sicuramente il Napoli era tornato in carreggiata ed il percorso in champions sarà difficile per tutti anche perché uno stop così lungo non si è mai avuto nel calcio perciò bisognerà vedere come reagiranno tutte le squadre”.

Pro o contro la ripresa della Serie A? “Pro per la passione anche se giocare senza pubblico sarà sicuramente strano e condizionerà tante partite”.

Un saluto ai lettori di MondoNapoli. “Un saluto enorme a tutti i tifosi e appassionati di questa magnifica città!!!”