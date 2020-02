A partire dalla stagione 2020/2021, la Fifa ha deciso dio imporre nuove regole per quel che riguarda i prestiti internazionali. Inizialmente vi sarà un periodo di transizione,con un limite di 8 prestiti in entrara ed in uscita a partire dalla stagione 2020/2021, che scenderanno a 3 nelle stagioni successive. Questa regola è stata voluta con lo scopo di non far divenire una squadra “succursale”di un’altra