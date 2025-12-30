2025: L’anno di Napoli, di Conte e dei suoi uomini

Siamo arrivati alla fine del 2025, un anno fantastico sotto il punto di vista calcistico. Quest’anno abbiamo visto delle cose che probabilmente, avremmo soltanto potuto immaginare nel passato…

Mi riferisco ad avere un allenatore vincente come Antonio Conte per il secondo anno consecutivo, a fare una campagna acquisti di alto livello, all’arrivo di uno dei centrocampisti più forti d’Europa Kevin De Bruyne fino alla conquista del quarto storico Scudetto e al trionfo in Supercoppa.

E’ un anno che difficilmente dimenticheremo, per tutte queste cose che finalmente anche il tifoso napoletano ha potuto provare. E’ stato l’anno di Napoli, è stata la vittoria di Napoli.

Ha vinto una città intera, sempre presa di mira in tutti gli stadi d’Italia e oltre.

L’anno dei suoi uomini; di Conte, la squadra e la società. E’ stato anche il loro anno, anche nelle sconfitte, sono rimasti uniti per la cosa che conta sempre, al di là dei risultati: la maglia azzurra.

Stiamo per entrare nel 2026, la stagione è lunga. La qualificazione agli ottavi di Champions è ancora lì, lo scudetto sul nostro petto è da difendere con le unghie e con i denti fino alla fine. Resta la Coppa Italia, un trofeo che manca dal 2020, sarebbe bello riportarla a casa.

Che questo nuovo anno, possa iniziare così com’è finito il 2025: con la salute, felicità e calcisticamente con le vittorie.

“Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la vanno a leggere” e allora scriviamola anche nel nuovo anno, tutti insieme.

Che l’anno nuovo possa diventare tutto più bello, tutto più pacifico e soprattutto sempre più azzurro, più del 25. Soprattutto nel mese di maggio.