Il Napoli cade ancora in trasferta e perde ad Udine. Cosa può fare Conte per trovare più continuità?

Dopo la brutta sconfitta di mercoledì a Lisbona contro il Benfica di Mourinho, il Napoli perde anche contro l’Udinese collezionando la settima sconfitta in questa stagione tra campionato e Champions League.

Ancora una volta Conte sta dimostrando delle difficoltà nel gestire la doppia competizione e con la sconfitta di oggi potrebbe scivolare al terzo posto in caso di vittoria dell’Inter. Tuttavia la distanza sarebbe minima in quanto i nerazzurri potrebbero salire a + 1 dal Milan che oggi ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo, e a +2 dai partenopei.

Ciò che preoccupa davvero però è l’atteggiamento dei giocatori in campo che, come evidenziato da Conte stesso, hanno mostrato timore nel secondo tempo e l’Udinese ne ha dunque approfittato. Un’atteggiamento che non dovrebbe assolutamente palesarsi in una squadra del calibro del Napoli e che indossa lo scudetto al petto

Tuttavia, i problemi non sono solo presenti sul fronte caratteriale ma anche sul piano fisico. La rosa partenopea, in particolare a centrocampo, ha visto giocatori molto importanti; primi su tutti Lukaku, De Bruyne e Anguissa; dover andare ai box per infortunio. Ciò è dovuto sicuramente a un turnover gestito molto male da Conte e che adesso sta mostrando i suoi frutti.

Tutte queste assenze stanno sicuramente pesando sull’andamento della squadra e probabilmente una volta recuperati tutti la situazione potrebbe stabilizzarsi e magari i partenopei troverebbero più costanza che al momento è mancata.

Altro elemento che va migliorato, come evidenziato anche dall’ex tecnico del Chelsea, è l’andamento della squadra in trasferta. I partenopei hanno infatti subito 7 sconfitte questa stagione e sono arrivate tutte fuori i confini dello Stadio Maradona e se si vuole far davvero la differenza bisogna giocare con la stessa fame che si vede al Maradona anche sugli altri campi italiani ed europei.

Il Napoli però non può rimurginare sugli errori commessi e deve reagire subito e con i rientri di Gutierrez e Lobotka Conte avrà più giocatori a disposizione e potrà sicuramente far riposare molti giocatori e ora bisogna cercare di vincere la supercoppa in modo da poter alzare l’umore e migliorare il mindset dei giocatori in quanto vincere aiuta a vincere.

Nel frattempo però la società deve iniziare certamente a lavorare sul mercato per far si che arrivi un rinforzo importante come Mainoo che possa far prendere fiato a un McTominay stanco e magari prendere un terzino che faccia riposare Di Lorenzo. Nel frattempo lo staff medico dovrà continuare ad aiutare il più possibile gli infortunati nel recupero.

In questo modo gli azzurri possono migliorare ancor di più le rotazioni e avere più energie da spendere anche in Champions così da tirare fuori anche contro le grandi d’Europa quel carattere che ha contraddistinto la rosa di Conte. Il tecnico però dovrà a sua volta impegnarsi sempre di più e preparare ogni partita non solo sul piano fisico ma anche tattico.