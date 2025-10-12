McTominay torna al gol con la Scozia. Il punto sul suo inizio di stagione

Dopo una stagione da sogno condita dallo spettacolare gol scudetto in rovesciata contro il Cagliari, McTominay ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato.

Lo scozzese, a causa dell’arrivo di De Bruyne, si è ritrovato in una nuova posizione che lo porta a giocare più largo rispetto alla scorsa stagione. Ciò non può essere l’unico elemento che ha portato tale calo. Infatti anche lo scorso anno capitava che l’ex Man Utd partiva più largo in fase di possesso per poi finire ad inserirsi centralmente nell’area di rigore avversaria.

Probabilmente McTominay sta avendo un periodo di calo fisico dovuto all’eccessivo minutaggio datogli da Conte il quale lo tiene quasi sempre in campo ma a differenza dello scorso anno i partenopei devono giocare 4 competizioni e dunque bisognerebbe concedergli del riposo anche date le numerose alternative in panchina.

Molti hanno iniziato subito ad incolpare De Bruyne per il calo dell’ex Man Utd, complice anche il suo inizio discreto probabilmente causato dall’adattamento al campionato italiano e forse anche da qualche imposizione tattica datagli inizialmente da Conte. Tuttavia il belga sta facendo tacere ogni critica dopo le ottime prestazioni contro lo Sporting Lisbona e contro il Genoa dove ha ricordato a tutti le sue immense qualità.

Ora però dovrà essere il turno di McTominay che deve ricominciare e tornare sui livelli dello scorso anno per poter fare ancora una volta la differenza e forse lo scozzese ha iniziato proprio stasera. Infatti l’ex Man Utd ha da poco siglato la rete del 2-0 nel match per le qualificazioni ai mondiali contro la Bielorussia. Ciò potrebbe dargli fiducia e magari farlo tornare al gol anche in campionato.

Tuttavia lo scozzese non può fare tutto da solo e dovrà essere anche Conte a trovare una quadra tattica definitiva. Già nelle ultime due partite abbiamo visto come De Bruyne si stia muovendo molto più liberamente in mezzo al campo e ciò potrebbe essere un altro elemento d’aiuto per McTominay che potrebbe inserirsi più facilmente e svolgere gli stessi compiti dello scorso anno.

Inoltre bisognerebbe anche applicare un corretto turnover e dare maggior minutaggio a giocatori come Lang e Elmas che possono sicuramente dare un enorme contributo date le loro qualità. I due infatti possono alternarsi sia con McTominay che con uno tra De Bruyne e Anguissa alternando così il 4-1-4-1 e il 4-3-3 rendendo i partenopei sempre più imprevedibili sul piano tattico.