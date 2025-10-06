Cosa ci ha detto Napoli-Genoa

Vittoria in rimonta e faticosa, dopo un primo tempo inguardabile. Quali sono gli spunti che ci lascia Napoli – Genoa?

Il Napoli deve farsene una ragione, soprattutto al Maradona quasi tutte le avversarie avranno un atteggiamento accorto e saranno raccolte dietro la linea del pallone. Sprecare un tempo con un fraseggio lento e sterile può complicare notevolmente l’esito delle partite. Non sempre si avrà la lucidità – e anche la fortuna – di riuscire a ribaltare gare compromesse.

Stavolta Conte ha disposto il Napoli nel primo tempo con il modulo dell’anno scorso , quello invocato da tutti e che sembra il più adatto agli uomini in rosa. Frazione di gioco sprecata, zero intensità e zero occasioni da rete . La partita cambia quando – dopo la strigliata dell’intervallo – il Napoli decide di giocare, velocizzare la manovra e creare occasioni da rete. Non sono un caso l’ingresso di De Bruyne che illumina con i suoi tocchi e lo spostamento di Neres sul lato dove ha sempre fatto vedere le cose migliori.

La rosa è ampia ma troppi pezzi si perdono per strada

Troppi infortuni già patiti. Mentre aspettiamo con ansia i rientri di Rrahmani e Buongiorno e si vanno a fermare Lobotka e Politano. Ancora tutti da decifrare le condizioni dei due e l’eventuale periodo di riposo formato, però negare il problema non aiuta di certo. Qualcosa quest’anno – ancora di più di quello passato – espone i calciatori azzurri ad incidenti muscolari. Correggere il lavoro in corsa e, soprattutto, individuare le cause è compito prioritario dello staff di Conte.

Alternative valide e pronte, ed il mistero Lang

La stagione sarà lunga e complicata, con il Napoli che si dovrà abituare in fretta a gestire due impegni e scendere in campo ogni 3 giorni. Saranno necessarie le rotazioni e la rosa sembra essere adeguata sia numericamente che qualitativamente. Però Conte deve cominciare a dosare le forza, osando forse un poco di più: Politano e Lobotka erano tra i più affaticati, avrebbe giovato loro partire dalla panchina. Altri “insostituibili” come McTominay e Anguissa dovrebbero prima o poi tirare il fiato (cosa che sicuramente non gli verrà concessa in nazionale”.

In mezzo a tutto questo l’unico ancora inespresso è l’olandese Noa Lang: tutte le attenuanti per il ragazzo passato dall’Eredivisie alla Serie A, ma l’investimento è stato cospicuo e Conte deve in fretta inserire l’ala olandese nelle rotazioni. Il Napoli ha bisogno di chi salta l’uomo (e Lang è stato preso per questo), di non affaticare gli altri e, cosa tutt’altro che trascurabile, spostare dove rende meglio il brasiliano Neres.