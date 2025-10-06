Cosa ci ha detto Napoli-Genoa

Vittoria in rimonta e faticosa, dopo un primo tempo inguardabile. Quali sono gli spunti che ci lascia Napoli – Genoa?
Non si può regalare un tempo agli avversari
Il Napoli deve farsene una ragione, soprattutto al Maradona quasi tutte le avversarie avranno un atteggiamento accorto e saranno raccolte dietro la linea del pallone. Sprecare un tempo con un fraseggio lento e sterile può complicare notevolmente l’esito delle partite. Non sempre si avrà la lucidità – e anche la fortuna – di riuscire a ribaltare gare compromesse.
Indipendentemente dal modulo la differenza la fanno i calciatori
Stavolta Conte ha disposto il Napoli nel primo tempo con il modulo dell’anno scorso, quello invocato da tutti e che sembra il più adatto agli uomini in rosa. Frazione di gioco sprecata, zero intensità e zero occasioni da rete. La partita cambia quando – dopo la strigliata dell’intervallo – il Napoli decide di giocare, velocizzare la manovra e creare occasioni da rete. Non sono un caso l’ingresso di De Bruyne che illumina con i suoi tocchi e lo spostamento di Neres sul lato dove ha sempre fatto vedere le cose migliori.
La rosa è ampia ma troppi pezzi si perdono per strada
Troppi infortuni già patiti. Mentre aspettiamo con ansia i rientri di Rrahmani e Buongiorno e si vanno a fermare Lobotka e Politano. Ancora tutti da decifrare le condizioni dei due e l’eventuale periodo di riposo formato, però negare il problema non aiuta di certo. Qualcosa quest’anno – ancora di più di quello passato – espone i calciatori azzurri ad incidenti muscolari. Correggere il lavoro in corsa e, soprattutto, individuare le cause è compito prioritario dello staff di Conte.
Alternative valide e pronte, ed il mistero Lang
La stagione sarà lunga e complicata, con il Napoli che si dovrà abituare in fretta a gestire due impegni e scendere in campo ogni 3 giorni. Saranno necessarie le rotazioni e la rosa sembra essere adeguata sia numericamente che qualitativamente. Però Conte deve cominciare a dosare le forza, osando forse un poco di più: Politano e Lobotka erano tra i più affaticati, avrebbe giovato loro partire dalla panchina. Altri “insostituibili” come McTominay e Anguissa dovrebbero prima o poi tirare il fiato (cosa che sicuramente non gli verrà concessa in nazionale”.
In mezzo a tutto questo l’unico ancora inespresso è l’olandese Noa Lang: tutte le attenuanti per il ragazzo passato dall’Eredivisie alla Serie A, ma l’investimento è stato cospicuo e Conte deve in fretta inserire l’ala olandese nelle rotazioni. Il Napoli ha bisogno di chi salta l’uomo (e Lang è stato preso per questo), di non affaticare gli altri e, cosa tutt’altro che trascurabile, spostare dove rende meglio il brasiliano Neres.
Il Nuovo Lukaku
La nota forse più positiva sono le ultime prestazioni del ragazzo danese Højlund. Lotta, difende e conquista palla, smista il gioco e, soprattutto, vede la porta con l’istinto dell’attaccante vero. Diamante grezzo (pagato caro) ma dalle potenzialità veramente da futuro top player. Rasmus ha perso due anni al Manchester, adesso a 22 anni ha l’occasione della vita sotto la guida di Conte.