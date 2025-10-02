Kevin De Bruyne e quel vizio di parlare troppo presto. Ma, c’è del lavoro da fare

Dopo Milan-Napoli, Kevin De Bruyne sembrava essere diventato il problema degli azzurri. Tifosi, addetti ai lavori e appassionati, avevano individuato nel belga la principale criticità delle difficoltà nel gioco dei partenopei. In particolare, è stata rimproverata a Conte la scelta di schierarlo in una posizione più arretrata, nella quale partecipa molto alla costruzione e di meno alle manovre offensive. Inoltre, è stato segnalato anche che la sua proiezione in avanti vada a ridurre le potenzialità di Scott McTominay, anche lui apparso meno lucido in queste ultime uscite. Oggi, dopo i decisivi 2 assist per Rasmus Hojlund nella vittoria contro lo Sporting Lisbona in Champions League, l’ex City sembra riaver acquisito la sua fama di fuoriclasse. A riprova che sia i giudizi su De Bruyne, sia quelli sul gioco del Napoli, vadano espressi approfonditamente e non facendosi travolgere dall’onda dei risultati.

Su un calciatore come Kevin c’è davvero poco da dire. Per lui parla il curriculum, il suo modo di toccare il pallone ed inventare giocate come se nulla fosse. Il solo fatto che un fuoriclasse come lui possa venir additato in modalità a dir poco ingenerose (quelle che vanno oltre il semplice commento alla prestazione) è fortemente irrispettoso. Sì, è bene ricordarlo, De Bruyne è un fuoriclasse. Non solamente un ottimo giocatore come qualcuno ha goffamente cercato di far notare. Non può essere una singola prestazione negativa come quella di San Siro a far scattare la fotografia della sua esperienza partenopea. D’altronde, un calciatore che in 7 partite in azzurro è a quota 3 gol e 2 assist non può certamente essere individuato come il problema.

Però, bisogna dargli tempo di integrarsi al meglio nel sistema partenopeo. Nella sua esperienza al Manchester City, De Bruyne ha avuto modo di essere uno dei principali elementi dell’orchestra – decisamente votata all’attacco – di Pep Guardiola. Con gli Sky Blues, ha svolto il più delle volte la funzione di rifinitore, quella dell’uomo delle imbucate, in grado di mandare in porta i suoi compagni con un tocco magico. A questa, aggiunge ottime soluzioni nel tiro dalla distanza e sui calci piazzati. Passare da un calcio dominante ad uno più battagliero come quello di Conte, soprattutto per un calciatore come lui, richiede certe tempistiche. Così come lo è passare da un campionato come la Premier League alla Serie A, specializzato nel rendere la vita difficile ad interpreti che fanno della fantasia il proprio punto di forza.

L’aspetto che però ha suscitato le maggiori discussioni è quello del suo posizionamento nel rettangolo verde. In molti sono rimasti increduli nel vedere De Bruyne giocare spesso con compiti da regista e in zone più nevralgiche. Per chi abituato al calciatore visto al City si può parlare addirittura di lesa maestà. Tuttavia, questa proposta di Conte non va valutata nemmeno come una follia. Il belga ha una qualità eccelsa, ma ha pur sempre 34 anni, e ha bisogno di una maggiore gestione dal punto di vista fisico. Inoltre, come detto prima, in Serie A si trovano meno spazi che in Premier, motivo per cui farlo partire da una posizione più arretrata può permettergli di avere più palloni giocabili e meno grattacapi, evitandolo di trovarsi in zone del campo militarizzate.

Nel corso del tempo, però, bisognerà fare in modo che possa svariare con maggiore libertà. Al City, ha spesso agito sul settore di centrodestra, dove ha creato enormi pericoli grazie ai suoi insidiosissimi cross, oltre che arrivare facilmente al tiro. È in quella zona dove ha tirato fuori il meglio di sé, anche se ha fatto comunque bene partendo dal centrosinistra, in aree più centrali e addirittura da falso nueve. Chiaramente, non si può aspettare da subito che possa giocare in questo modo. Perché Kevin possa agire in questo modo, servirà trovare i giusti equilibri nell’11 titolare. E poterlo sfruttare al massimo delle sue potenzialità, può solo far benissimo. È forse un caso che le sue due migliori partite in azzurro (Fiorentina e Sporting Lisbona) sono quelle in cui ha potuto sfruttare maggiormente occasioni a campo aperto?

Tornando al discorso zona in campo, si è spesso trovato a giocare per l’appunto nel centrosinistra, talvolta anche allargandosi molto. Qui è stato segnalato che la sua presenza rende più difficile la vita a Scott McTominay, l’uomo chiave del quarto scudetto azzurro. Lo scozzese, in queste prime uscite stagionali, è spesso partito più largo per poi convergere al centro, sulla falsariga di quanto si è visto nelle ultime partite della scorsa annata. Ma, tolti alcuni momenti, è spesso risultato inefficace, macchinoso e bloccato nella morsa degli avversari. Perché questa situazione possa cambiare, c’è bisogno di un maggior supporto in ampiezza, oltre che come già detto prima, di trovare il tempismo nel nuovo sistema proposto da Conte. Ma, dire che il suo rendimento dipenda dalla presenza di De Bruyne, appare decisamente affrettato, per quanto delle migliorie possano sempre essere apportate.

Un’altra proposta è quella di schierarlo da vertice basso, ripercorrendo così le orme di Luka Modric al Milan. Ma nell’eventualità ci sarebbe un enorme lavoro in allenamento da compiere. In molti tendono a sottovalutare il lavoro di Stanislav Lobotka. Lo slovacco non è solo colui che deve dare ritmo e regia alla manovra, ma deve anche partecipare al pressing e all’interdizione del gioco avversario. Perché l’ex City possa proporsi in quelle zone di campo, c’è bisogno di un vero e proprio cambio di registro dal punto di vista della mentalità. Magari, in futuro potrebbe diventare un’ipotesi percorribile, quando si necessiterà una maggiore gestione. Però, al momento, la chiave è sfruttare altre sue qualità. Soprattutto, quando in quel territorio puoi contare su un vero e proprio maestro come Lobotka.

Ma, se alla lunga il modulo con i Fab Four dovesse rivelarsi un esperimento fallito, come si potrebbe trovare l’incastro per il belga? La prima idea è quella di passare al 4-3-3, lasciando uno dei centrocampisti in panchina. Avere un’ala in più da sfruttare permette maggior ampiezza e libertà all’interprete che andrà a giocare sul centrosinistra. Magari, potrebbe essere sfruttata nel periodo della Coppa d’Africa, quando Anguissa non ci sarà. Ma, al netto della presenza o meno del camerunense, perché si possa cambiare sistema c’è bisogno di integrare al meglio in rosa un esterno come Noa Lang (designato come ala sinistra) oltre che forse acquistare un ulteriore elemento muscolare che possa fare le veci proprio dell’ex Fulham.

Conte potrebbe però provare anche un 3-5-1-1 con De Bruyne alle spalle della punta. Parliamo pur sempre del modulo preferito dell’allenatore, provato in alcune occasioni anche la passata stagione. Qui, era però Raspadori a giocare al fianco della punta e in un ruolo più avanzato. In questo schema, giocherebbero Di Lorenzo da braccetto, Politano e uno dei 3 terzini sinistri sul lato opposto, la triade di centrocampo e appunto, il belga ad inventare. Anche in questo caso, c’è però bisogno di intervenire sul mercato. Magari, anche acquistare un altro difensore ed un laterale a tutta fascia. Inoltre, il Napoli ha spesso fatto fatica a trovare equilibrio difensivo con la retroguardia a 3, motivo per cui è stata sfruttata perlopiù come soluzione di emergenza. Nell’eventualità, ci sarebbe molto da lavorare.

Come visto, c’è più di una possibile chiave tattica perché De Bruyne possa trovare una sua collocazione. La soluzione potrebbe essere aspettare, oppure cambiare modulo, chissà. Sicuramente, non è stata una scelta sbagliata rilevarlo a parametro 0. Chi ingaggia elementi del genere, non commette mai un errore. C’è però bisogno di capire che questi, per quanto forti, sono stati spesso circondati da elementi dello stesso livello. Il City non ha disposto solo di Kevin, ma anche degli Haaland, dei Bernardo Silva, dei Rodri, e via dicendo. Calciatori di cui, ovviamente, il Napoli non dispone. E il giocare in un contesto diverso può rivelarsi perfino controproducente se gestito male. Però, non è il momento di urlare subito al problema: la stagione è appena cominciata e il rebus potrebbe venir risolto anche ad annata in corso. Questo, però, non è certamente reso più complicato da un fuoriclasse come il belga.