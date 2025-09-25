Tra chiacchiere e tempo di adattamento. Come osservare Lorenzo Lucca

“Sto sputann sang”. Parole di Lorenzo Lucca, scritte in un post condiviso attraverso il suo profilo Instagram in cui celebra il suo primo gol con la maglia del Napoli. E che rete, verrebbe da dire. Raccolto un fine passaggio di McTominay, il centravanti ex Udinese ha stravinto il duello fisico contro Canestrelli per poi scagliare un potente destro sotto la traversa. Un gol molto importante per il calciatore, arrivato a seguito di alcune prestazioni poco brillanti. Soprattutto, rappresenta un messaggio chiaro e tondo: nelle gerarchie contiane c’è spazio anche per l’attaccante di Moncalieri. A riprova che l’attaccante non è arrivato all’ombra del Vesuvio per essere l’ennesimo calciatore incompiuto. Questa vicenda però, può anche farci riflettere. Per quanto si è disposti ad aspettare la definitiva maturazione di un calciatore?

Non serve spiegarlo di nuovo, Lucca non è certamente arrivato a Napoli da sconosciuto. Per prelevarlo dall’Udinese, la società si è impegnata a versare ben 35 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra importante, che da subito impone una certa responsabilità. Però, questo avviene nei confronti di un ragazzo che ha avuto una crescita progressiva nel corso degli anni – sbagliando anche alcuni passaggi in carriera – e che è giunto in maglia partenopea non da calciatore fatto e finito, ma che ha bisogno di quell’ulteriore step in più per la consacrazione definitiva. Dunque, parliamo di un attaccante dal grande potenziale, ma che ha bisogno di essere rifinito.

D’altronde, la sua storia calcistica lo ha visto come uno degli italiani più chiacchierati degli ultimi anni. In un’Italia povera di centravanti e alla disperata ricerca un 9 di primissimo livello, anche una piccola striscia di buone partite può far accendere i riflettori. Ecco che, nei primi mesi del 2021, inizia a circolare il nome di un gigante del Palermo classe 2000 allora in Serie C. Un attaccante di due metri e un centimetro per 80 chili non solo forte fisicamente e nel gioco aereo, ma anche bravo a dialogare con i compagni e dotato di una buona mobilità. Quel gigante era Lorenzo Lucca. Nell’esperienza rosanero, ha totalizzato 14 gol in 30 gare, restituendo l’immagine di una punta dal grande futuro.

Nell’estate del 2021 passa al Pisa dove compie una partenza clamorosa, siglando subito 6 reti in 7 partite. Un bottino impressionante, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei grandi club, con addirittura qualcuno che ha spinto per una sua convocazione in Nazionale. Quegli acuti, rimarranno però gli unici di quell’annata. Nelle restanti partite, Lucca farà fatica a rendersi continuo, anche a causa di alcuni problemi fisici. Ciò che però sorprende – anche poco – è che tutti gli elogi iniziali sono scomparsi. Come se il talento di un calciatore possa magicamente scomparire e riapparire. Una filosofia marcia, che ha portato numerosi ragazzi immediatamente posti sotto i riflettori a spegnersi alla prima feroce e spesso ingenerosa critica.

La considerazione del centravanti non è però scesa. Nell’estate successiva, una prestigiosa società ha bussato alle porte dei toscani: l’Ajax. Proprio loro, specializzati nel formare giocatori da rivendere a cifre esorbitanti. Qui, trova però poco spazio, totalizzando quasi solo presenze da subentrato. Un’esperienza terminata dopo un solo anno, con due gol tra le fila del club maggiore e per il resto solamente gioie con la squadra delle riserve. Chiusa una porta, si è però aperto un portone. Questo per Lucca, ha recitato il nome di Udinese.

9 gol nel corso della prima stagione, 14 nella seconda. Nel corso del tempo, l’attaccante ha avuto modo di ritagliarsi sempre più spazio con i bianconeri, fino a diventarne il totem dell’attacco. Con la crescita del suo livello calcistico, è aumentato anche il prezzo, così come le lusinghe dei grandi club. A spuntarla tra tutti, è stato il Napoli. Anche complice una forte volontà di Antonio Conte di volerlo far crescere nella sua squadra. Per un tecnico abituato a lavorare su un gruppo cementificato, questo tipo di interesse può lasciar intendere che nei confronti del giocatore c’è una grossa stima.

Il suo ruolo nel Napoli sarà quello di vice Lukaku, pronto a subentrare a gara in corso. Ma, con l’intento di formarlo in maniera definitiva, per trasformarlo nel numero 9 del futuro. L’infortunio del belga ha però di fatto obbligato Lucca ad entrare immediatamente in campo da titolare, senza possibilità di una crescita più tranquilla. Ne succedono due partite contro Sassuolo e Cagliari in chiaroscuro, dove prova a farsi notare più per generosità che non per una vera e propria capacità di incidere in ambito realizzativo. In particolare contro i sardi, l’attaccante è parso in difficoltà e ancora non integrato nel sistema contiano, tanto da venir sostituito nella ripresa in favore del canterano Ambrosino. Una mossa che suona quasi come una prima bocciatura.

Inutile dire che sono immediatamente arrivate le prime critiche. Queste, hanno sia riguardato l’elevato costo dell’operazione, sia il livello effettivo del calciatore, ritenuto non da Napoli. Al netto di tutte le discussioni che possono essere aperte sull’importante spesa, figlia di un mercato che ha lievitato enormemente il costo dei vari cartellini, è stato da subito aperto un fuoco fin troppo prematuro nei confronti del giocatore. Discorsi quasi inevitabili se ti ritrovi a giocare in una squadra che ha il tricolore stampato sul petto, ma che sono apparsi ingiusti e miopi. Dunque, come già accaduto in passato, la sua figura è circondata da parole spesso assai polarizzanti.

Una situazione resa ancor più complicata dall’arrivo in maglia partenopea di Rasmus Hojlund, anche lui pagato a peso d’oro (6+44 milioni). Il danese ha avuto un impatto fortissimo in maglia azzurra, andando subito in gol contro la Fiorentina, e presentandosi come un calciatore rapido, moderno e battagliero. La ricetta perfetta per far sì che il trasferimento della vita possa trasformarsi in un vero e proprio incubo. Ma, una seconda possibilità va concessa a tutti. In particolare ad un calciatore come Lucca, che ha ancora dei limiti da correggere, ma un talento mai troppo nascosto.

In un Napoli-Pisa decisamente molto intricato e più complicato del previsto, l’attaccante ha avuto modo di siglare la rete del 3-1. Un gol che all’atto pratico è valso 3 punti, visto il burrascoso finale del match che ha visto il nerazzurro Lorran accorciare le distanze. Questo, ha riportato il calciatore tra le grazie dei tifosi, facendo arrivare un messaggio: per l’attacco dei partenopei bisognerà contare anche su Lucca. Nel corso di una stagione lunga e complessa come quella attuale, c’è bisogno di poter contare su più fonti offensive. L’ex Udinese ha sì necessità di maturare, ma ha delle qualità che aggiungono qualcosa al roster d’attacco.

Dal canto suo, quella voglia di lavorare c’è. Ma, ogni tipo di lavoro ha bisogno del suo tempo perché possa vedersi compiuto. Non c’è da aspettare che quelle risposte arrivino subito, ora è il momento della calma. Ci sarà la partita di Hojlund, così come altre partite saranno per i vari De Bruyne, McTominay, Politano, Neres e così via. Ed altre, ovviamente, saranno proprio per Lucca. D’altronde, una grande squadra non può contare solo su un numero ristretto di bocche da fuoco. E un calciatore come il numero 27 azzurro, per quanto abbia bisogno di un periodo di apprendistato, ha tutto per poter essere uno dei risolutori in un Napoli che vuole confermarsi tra le primissime forze del calcio italiano ed europeo.