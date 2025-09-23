L’azzurro come seconda pelle, Matteo Politano e Napoli: una storia da raccontare

Quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale, quello che tutti noi aspettavamo: Matteo Politano rinnova fino al 2028 con la SSC Napoli. Arrivato dall’Inter nel gennaio 2020, il numero 21 azzurro ha collezionato 238 presenze, 34 gol e 35 assist.

Da tenere soprattutto in considerazione i due scudetti vinti e la coppa Italia contro la Juventus. Politano è stato da sempre insostituibile per chiunque, da Spalletti a Conte. In questi anni, è migliorato soprattutto in fase di copertura. Chilometri su chilometri su quella fascia destra, con e senza palla. Un calciatore che ha imparato a sacrificarsi per la squadra e soprattutto per la sua gente.

Una persona (prima di un calciatore) che ha scelto Napoli per sempre. Ha scelto di vivere questa città, le sue bellezze, la sua tristezza e la sua gioia. Ha scelto di viverla al massimo, e ci è riuscito entrando nella storia di questa città.

Ci è entrato con i due tricolori conquistati. Con il nuovo rinnovo, Politano sarà azzurro fino ai suoi 35 anni, ciò significa finire qui la carriera.

L’azzurro che per lui è diventata una seconda pelle. Lui la maglia l’ha sempre sudata e l’ha sempre onorata, la ama e la amerà ancora.

In questo calcio che oggi insegue sempre più il denaro, per fortuna c’è ancora qualcuno attaccato ai sentimenti.

Nella storia ci sei entrato e ci resterai per sempre caro Matteo, non solo per i trofei vinti, ma anche perchè bandiere come te non ce ne sono più.

Grazie per ogni singola battaglia, per ogni sforzo fatto per questa maglia e per tutte le gioie che hai regalato al popolo napoletano.

La città tutta, ti ringrazia. Sei e sarai sempre figlio di Partenope.