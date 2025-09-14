E adesso… la Champions

Inizio positivo di stagione

Nove punti in tre partite, marcata superiorità sugli avversari e ampi margini di crescita. Questa è la fotografia attuale del Napoli di Antonio Conte, che in queste settimane di lavoro ha già iniziato a dare un’impronta chiara alla squadra.

Siamo solo all’inizio, ma il messaggio è forte e inequivocabile: il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare il tricolore, conquistato con fatica – e merito – la scorsa stagione.

La rosa è ampia, profonda, ma la stagione si preannuncia lunga, fitta e complicata.

E ora arriva la prima grande prova europea: giovedì prossimo, l’esordio nella fase a gironi di Champions League, in casa del Manchester City.

Debutto affascinante, ma anche durissimo, contro una delle migliori squadre d’Europa.

Chi scrive vorrebbe vincerle tutte, nessuna esclusa ma – inutile nasconderlo – la logica e la statistica suggeriscono un pizzico di realismo. Prima o poi, e si spera il meno possibile, qualche punto andrà lasciato per strada. E se proprio deve succedere, meglio accada in Champions che in Serie A: nel nostro campionato ogni singolo punto può fare la differenza a maggio prossimo, tra il vincere o non farlo.

In Europa, invece, l’obiettivo immediato è chiaro: superare la fase a gironi. Arrivare tra le prime 16 – e, perché no, sognare tra le prime 8 – è il primo traguardo. E in questo senso la trasferta all’Etihad Stadium rappresenta un test fondamentale, più ancora che per il risultato, per la prestazione e l’atteggiamento.