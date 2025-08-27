Napoli, in Champions rischi di fare 9 ore di viaggio! Ecco il perchè

Diverse volte abbiamo assistito a delle vere e proprie favole in Champions League, con squadre che ai nastri di partenza erano date per spacciate, ma che alla fine hanno sorpreso tutti. E anche quest’anno le sorprese non mancheranno: infatti, parteciperà alla nuova fase dei gironi della massima competizione europea il Kairat Almaty, squadra Kazaka! I gialloneri hanno infatti compiuto un’impresa storica, eliminando una squadra blasonata come il Celtic ai rigori, riuscendo così a qualificarsi per la prima volta alla prima fase di una competizione europea! Una bellissima notizia per gli amanti e appassionati di pallone, meno per i club che dovranno affrontarli: infatti, per raggiungere Almaty, la città dove gioca il Kairat, serviranno almeno 9 ore di viaggio: una vera e propria mazzata per gli avversari, costretti quindi a una trasferta sicuramente suggestiva in territorio kazako, ma allo stesso tempo sfiancante. E speriamo che il Napoli non peschi proprio loro al girone…