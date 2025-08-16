Infortunio Lukaku: Il belga potrebbe essere out per 30 giorni. Come si muoverà il Napoli?

Ad una settimana dall’inizio del campionato, i partenopei si ritrovano senza Lukaku che ha subito un risentimento al quadricipite della coscia sinistra durante l’amichevole con l’Olympiakos.

Il belga potrebbe restare ai box per 30 giorni e tornare il 13 settembre per la sfida contro la Fiorentina ma nel frattempo Conte avrà a disposizione solo Lucca come punta centrale. Il tecnico ex Tottenham, sempre durante l’amichevole contro i greci, ha anche provato De Bruyne come falso nueve ma non è di certo la posizione preferita dell’ex Man City.

Difficile che il ds Manna vada a comprare un terzo attaccante ed è più probabile che si opti per un giocatore che riesca a svolgere sia il ruolo di esterno che quello da punta. Al momento però i partenopei sono più orientati sul lasciare Lucca come unica punta e completare il centrocampo con gli arrivi di Diouf ed Elmas mentre sulle fasce arriveranno, come riportato da Sky Sport, Gutierrez e Juanlu.

Lukaku out, ecco 3 profili su cui il Napoli potrebbe optare per colmare la sua assenza

Ademola Lookman

Il nigeriano è fuori dai piani dell’Atalanta e ancora non ha trovato una nuova squadra dopo la fumata nera con l’Inter. L’ex Leicester può giocare da ala sinistra, da unica punta e anche da seconda punta e porterebbe qualità e tante alternative tattiche dovute alla sua duttilità. Il suo eventuale arrivo andrebbe ad occupare l’ultimo posto nella lista e i partenopei dovranno completare il centrocampo con un altro U23.

L’Atalanta pretende i 50 milioni di euro già richiesti all’Inter e difficilmente scenderà a compromessi sul prezzo. Bisognerà capire quali sono le priorità e le volontà della società partenopea.

Joshua Zirkzee

L’olandese, come riportato dal Mattino, è fuori dai piani dei Red Devils ed è pronto a rilanciarsi. Il Napoli potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto per andare a colmare la temporanea assenza di Lukaku. L’ex Bologna può giocare da prima o da seconda punta e darebbe anche lui qualità e duttilità alla rosa di Conte. Tuttavia anche lui occuperebbe un posto in lista.

Gonzalo Garcìa

Il classe 2004 si è messo in mostra con la maglia del Real Madrid durante il mondiale per club e potrebbe essere un ottimo innesto per la rosa di Conte. Garcìa gioca punta centrale e non occupa posto in lista essendo U23 e permetterebbe anche l’acquisto di Elmas.

Con un eventuale prestito con diritto di riscatto e con l’aggiunta della consueta clausola di recompra che il Real pretende per quasi tutti i suoi giovani, i partenopei potrebbero portare a casa un ottimo prospetto valutato attorno agli 8 milioni di euro e sarebbe senza dubbio l’alternativa più low cost.