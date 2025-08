Giovanni Simeone: l’uomo e il calciatore che resterà per sempre nella storia

Dopo 3 anni e 2 scudetti, sembra essere arrivata la fine dell’avventura napoletana del Cholito, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, si trasferirà al Torino di Marco Baroni.

Il “Cholito” al suo primo anno, mise a segno delle reti pesantissime ad esempio quella di testa contro il Milan a San Siro.. l’inizio della cavalcata verso il terzo scudetto. Quello scudetto che nel 2018, ci venne tolto anche grazie a lui, a quando in quella domenica alle 18:00 al Franchi realizzò una tripletta che spense definitivamente il sogno azzurro.

Da lì, era tutto scritto che un giorno le strade di Giovanni e le nostre, si sarebbero incrociate. Il Cholito a Napoli, ha realizzato un altro suo sogno: segnare in Champions League. Subentra a metà primo tempo per l’infortunio di Osimhen e dopo pochi minuti, realizza un tap-in contro il Liverpool. Al Maradona. 3-0.

La gioia, le sue e le nostre lacrime, quel bacio al tatuaggio fatto da ragazzino. Era tutto scritto anche questo.

Quella rete con la Roma, sempre al Maradona, nei minuti finali. Quel goal ci fece rendere conto che l’avremmo finalmente vinto.

In questi 3 anni caro Giovanni, hai sempre onorato e sudato la maglia, l’hai trattata davvero come una seconda pelle. Anche quando le cose non andavano nel verso giusto, tu eri lì a correre per noi. E di questo noi te ne saremmo per sempre grati.

Questo addio è abbastanza doloroso, ti sarò sincero. Non è doloroso perchè hai vinto con noi, lo è per tutto ciò che hai fatto e dimostrato verso questa città e verso questa gente.

Caro Cholito, ci salutiamo con un altro scudetto sul petto. Non dimenticheremo mai la tua garra contro la Juventus in casa nostra, quando pur di tenere quel pallone, ti buttasti di testa per difenderlo.

Ecco tutto questo, ci fa capire ancor di più la persona che sei, prima ancora del calciatore.

Sappi che saremo avversari soltanto per 90 minuti.

Sei il primo argentino dopo Diego ad aver vinto due scudetti. Resterai parte di questa storia.

Ogni volta che la racconteremo, di generazione in generazione, ci sarà il nome di Giovanni Simeone.

Grazie di tutto, Cholito. Buena suerte.