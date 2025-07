Tra una decina di giorni torneremo a parlare di calcio giocato

Ogni periodo dell’anno ha le sue regole, impossibile sfuggirgli. Coraggio, a breve ritornerà anche il calcio giocato.

Un mese e mezzo fa si stava concludendo nel migliore dei modi il campionato che ha visto gli azzurri conquistare l’inaspettato, combattuto e meritato quarto titolo.

Le settimane successive sono servite al meritato riposo per i calciatori azzurri, e per acquisti e cessioni del calciomercato, che si prolungherà fino al primo di settembre.



Ormai da anni, complice la totale e continuativa copertura social , rappresenta un costante rimbalzo di voci e smentite . I giornalisti del settore basano e misurano il loro successo sul numero di tifosi iscritti ai propri profili social . Hanno pertanto bisogno del continuo ricambio di notizie. Una volta si aspettava la mattina presto per l’uscita del quotidiano sportivo, latore di quelle preziose informazioni , irreperibili in altro modo. Il metro di paragone erano le copie vendute in edicola. Spesso si trattava di vere e proprie sorprese, e le trattative – di sicuro meno complesse di – di solito duravano meno . Adesso ogni minimo movimento è seguito da uno stuolo sterminato di collaboratori dei principali esperti. Diventa notizia ogni spostamento degli addetti ai lavori; nulla sfugge tra voli aerei, riunioni o incontri, cene di lavoro e pernottamenti fuori casa. La semplice idea assurge a vero scoop di mercato . Il risultato è il continuo susseguirsi di aggiornamenti su cifre, modalità e tempistiche di ogni presunto affare. Le trattative sono complesse rispetto al passato: le parti da convincere non sono solo le due società (quella che vende e quella che compra) e il calciatore, ma anche procuratori e agenti, mogli e figli, società precedenti che detengono qualche diritto, o addirittura fondi che posseggono una parte del cartellino. Tutto più complicato, ma anche stancante e, a volte, veramente stucchevole.

Il programma degli azzurri

ll Napoli si ritroverà il giorno 15 a Castel Volturno, visite di rito e il 17 inizierà a Dimaro la nuova stagione. Conte per quella data vorrebbe la squadra il più possibile simile a quella definitiva. È ragionevole sperare che nei prossima giorni almeno la casella (vacante da gennaio) del sostituto di Kvaratshelia venga occupata dall’olandese Noa Lang, e quella del difensore centrale dall’altro orange Beukema.

C’è altro da fare: oltre alla punta centrale che dovrà coadiuvare Lukaku, non scordiamoci del secondo portiere pronto all’uso, di un vice Anguissa da impiegare quando la Coppa d’Africa vorrà il suo tributo e quando Zambo mostrerà le pause (e i conseguenti scadimento di forma) che ha sempre avuto in passato e, infine, di un paio di esterni bassi, in grado di insidiare la titolarità di Oliveira da un lato, e di migliorare il rendimento avuto dal diligente Mazzocchi dall’altro.

Il Napoli sta facendo di tutto per chiudere le trattative: proprio in queste ore si registrano nuovi affondi per Ndoye e Juanlu.

Quest’anno faranno tutto il ritiro anche i nuovi acquisti dell’estate scorsa. Le trattative per Lukaku, McTominay, Gilmour e Neres si conclusero solo a fine agosto. Anche per loro sarà una prima volta.

La squadra verrà chiamata ad un ulteriore salto di qualità dopo la conquista del quarto titolo.