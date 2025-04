Kvaratshkelia continua a brillare a Parigi. Ecco chi dovrebbe prendere la sua eredità a Napoli

Kvaratshkelia sta continuando a dare spettacolo al Psg. Il georgiano ha infatti disputato un ottimo match nei quarti di finale contro l’Aston Villa condito da un gran gol.

Tuttavia, il Napoli non è riuscito a sostituirlo dopo la sua partenza a gennaio e dunque la società partenopea è chiamata ad intervenire sul mercato a giugno. Come riporta Il Mattino, Adl è intenzionato a sborsare 200 milioni di euro per accontentare Conte.

3 profili su cui il Napoli dovrebbe puntare a giugno

Ademola Lookman

Il nigeriano sarà ceduto dall’Atalanta e, come riporta Sky Sport, rientra nella lista dei desideri di Conte. Come affermato da Il Mattino, la sua valutazione si aggira intorno i 60 milioni di euro e considerando il budget dei partenopei il prezzo dell’ex Lipsia non dovrebbe essere un problema. Bisogna capire però le richieste e le volontà del calciatore che ha anche l’interesse della Juventus e dei club di Premier League.

Lookman è sicuramente il profilo più adatto a livello tattico in quanto non solo riesce a dare supporto alla punta ma è anche un grande realizzatore e lo dimostrano i suoi 13 gol e 5 assist in campionato.

Igor Paixao

Il brasiliano sta facendo faville con la maglia del Feyenoord e, come ha riportato Il Mattino, la società partenopea ha già avviato i primi contatti in vista della prossima stagione. Il prezzo ruota sui 25/30 milioni di euro e potrebbe essere sicuramente un alternativa low cost rispetto a Lookman.

Paixao è molto simile a Lookman, entrambi sono infatti ottimi realizzatori e danno molto supporto alla punta ma il brasiliano è sicuramente un incognita rispetto al nigeriano di cui conosciamo tutti il suo identikit. Inoltre bisogna considerare che Paixao potrebbe non adattarsi subito al nostro campionato.

Noa Lang

L’olandese è stato già sondato durante il mercato invernale ma il Psv ha fatto muro. Lang aveva infatti aperto alla destinazione partenopea e non è scontato che questa pista possa riaprirsi nel mercato estivo. Il suo cartellino ruota sui 25 milioni di euro e per il momento ha totalizzato 8 gol e 7 assist. L’ex Ajax non è dunque un realizzatore come i primi due ma è un giocatore dotato di dribbling e velocità e può certamente mettere in difficoltà le difese avversarie.