Il Napoli, nella giornata odierna, ha pareggiato 1-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano e il team di Antonio Conte rimane a -3 punti dalla capolista Inter (che in questa giornata di campionato ha pareggiato 2-2 con il Parma).

Nel secondo tempo, ci sono state molte note negative per quanto riguarda la prestazione degli azzurri di Antonio Conte che non sono riusciti a gestire il pallone nella maniera corretta per mantenere il vantaggio conquistato nel primo tempo: una tra tutte è sicuramente la prestazione di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga non è riuscito a trovare la gioia del goal come nella partita contro il Milan. I compagni non riuscivano mai a trovarlo come fatto, invece, nel primo tempo e questo è dipeso dall’alto pressing svolto nel secondo tempo da parte della squadra avversaria.

Ecco le statistiche di Romelu Lukaku in Bologna 1-1 Napoli:

Minuti giocati 90′

Gol 0

Assist 0

Assist previsti (xA) 0.04

Tiri in porta 0

Tiri fuori 0

Tiri respinti 0

Dribbling tentati (riusciti) 0 (0)

Tocchi 24

Passaggi precisi 13/20 (65%)

Passaggi chiave 0

Cross (prec.) 0 (0)

Passaggi lunghi (prec.) 1 (1)

Duelli a terra (vinti) 4 (0)

Duelli aerei (vinti) 6 (3)

Possesso perso 10

Falli 2

Falli subiti 0