Il Napoli, nella giornata odierna, ha pareggiato 1-1 contro il Bologna di Vincenzo Italiano e il team di Antonio Conte rimane a -3 punti dalla capolista Inter (che in questa giornata di campionato ha pareggiato 2-2 con il Parma).

Tra le varie note negative del secondo tempo giocato dagli azzurri contro il Bologna, ci sono stati anche degli aspetti positivi come l’esordio di un acquisto di gennaio: Simone Scuffet.

Il portiere numero 96, ha esordito oggi con la maglia azzurra dimostrando di avere buone qualità nel palleggio e di essere pronto in molte occasioni in cui il Bologna ha tentato di segnare per portare a casa la vittoria.

Ecco le statistiche di Simone Scuffet in Bologna 1-1 Napoli:

Minuti giocati 90′

Salvataggi 3

Gol evitati 0.57

Respinte con i pugni 2

Uscite con i piedi (riuscite) 1 (1)

Prese alte 1

Parate in area di rigore 3

Tocchi 52

Passaggi precisi 29/38 (76%)

Passaggi chiave 0

Cross (prec.) 0 (0)

Passaggi lunghi (prec.) 13 (4)

Rinvii difensivi 3

Tiri respinti 0

Intercetti 0

Tackles Totali 0

Dribbling subiti 0

Duelli a terra (vinti)ì 0 (0)

Duelli aerei (vinti) 1 (1)

Falli 0

Falli subiti 0

Tiri in porta 0

Tiri fuori 0

Tiri respinti 0

Dribbling tentati (riusciti) 0 (0)