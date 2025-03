Anguissa, forse è il momento giusto di separarsi

Tutte le storie hanno un inizio e una fine, e quella di Frank Zambo Anguissa con il Napoli sembra essere al capolinea. Le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa da Matteo Moretto, esperto giornalista di calciomercato, sono state emblematiche: ” Anguissa vorrebbe cambiare squadra a fine stagione anche per motivi familiari, e con la giusta offerta il Napoli lo lascerebbe partire “. 30 anni a novembre, con la possibilità di strappare un ultimo grande contratto e allo stesso tempo la possibilità del club azzurro di monetizzare per bene: un suo addio sarebbe sicuramente un duro colpo, Anguissa è un giocatore di primissimo livello e soprattutto un leader nello spogliatoio, ma allo stesso tempo comprensibile e conveniente per tutte e due le parti in causa. Il Napoli potrebbe reinvestire la cifra incassata dalla sua cessione per portare alla corte di Antonio Conte un centrocampista altrettanto forte, ma allo stesso tempo più giovane di Frank.

Sempre che il centrocampista camerunense non cambi idea.