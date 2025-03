Il Napoli, nella giornata odierna, ha pareggiato 0-0 contro il Venezia di Di Francesco e, ora, il team di Antonio Conte è a pari punti con l’Inter (al primo posto) in attesa del match tra Atalanta e Inter.

Tra le varie note negative della partita giocata dagli azzurri contro il Venezia, ci sono stati anche degli aspetti positivi come il progresso che sta facendo, il neo acquisto del Napoli, Noah Okafor.

Il numero 9 del Napoli si è comportato nella maniera corretta in quei minuti avuti a disposizione e, seppur non è riuscito a incidere nel match, ha mostrato alcuni miglioramenti rispetto alle sue prestazione nelle prime partite in maglia azzurra.

Ecco le statistiche di Noah Okafor in Venezia 0-0 Napoli:

Tiri in porta 0

Tiri fuori 0

Tiri respinti 0

Dribbling tentati (riusciti) 1 (0)

Tocchi 9

Passaggi precisi 3/3 (100%)

Passaggi chiave 2

Cross (prec.) 1 (1)

Passaggi lunghi (prec.) 1 (1)

Grandi occasioni create 1

Duelli a terra (vinti) 5 (2)

Duelli aerei (vinti) 0 (0)

Palla persa 3

Falli 1

Falli subiti 0

Rinvii difensivi 0

Tiri respinti 0

Intercetti 0

Tackles Totali 2

Dribbling subiti 0