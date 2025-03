L’ultima corsa: crederci e lottare fino all’ultima giornata

Dopo il pareggio di oggi del Napoli per 0-0 al Penzo, restano le ultime 9 gare di Serie A. Le ultime 9 finali per cercare di scrivere un altro pezzo di storia del club azzurro. La gara di oggi, è stata interpretata bene dai ragazzi di Antonio Conte, che hanno tenuto bene il campo nonostante la poca lucidità.

L’unica pecca della gara di oggi, è stata l’aver usato poco la testa. Andando sempre di più verso la fine della gara, il Napoli è sembrato nervoso e troppo frettoloso nel creare azioni. Tant’è che ci sono stati vari errori sui passaggi, come quelli di Politano e Di Lorenzo tra i tanti. Gli azzurri, hanno giocato una partita “sporca” che con un po’ di fortuna potevano portare a casa.

Poteva esserci un po’ più di fortuna sul colpo di testa di Lukaku, che per pochi centimetri non è andato a segno.. Oppure sul palo colpito da Raspadori al primo tiro della partita del Napoli.. Insomma, gli azzurri hanno creato un bel po’ di occasioni ma per un po’ di sfortuna e per poca lucidità, non sono riusciti a sbloccarla.

Indipendentemente da chi è lì insieme a noi, bisogna pensare solo ed esclusivamente a noi stessi. Ci sono 9 partite ancora da giocare, nessuno ha perso niente e nessuno ha ancora vinto. La cosa che non deve mai mancare, è il sostegno per questi ragazzi e per il loro allenatore.

L’obiettivo del Napoli da inizio anno è quello di rientrare in Champions League, in questo finale di stagione ci si gioca anche qualcosa in più. Ciò non significa che se non dovesse succedere, sarebbe una stagione fallimentare. Ricordiamoci dov’eravamo l’anno scorso e quanti sforzi hanno fatto tutti i calciatori, l’allenatore e soprattutto la società per cambiare subito rotta e tornare dove meritiamo di stare.

Stando uniti si può fare tutto, e le cose impossibili, possono diventare possibili. Comunque vada, siamo tornati a vivere un sogno.

Comunque vada, saremo sempre fianco a fianco.