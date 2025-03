Anguissa sempre più lontano da Napoli: Ecco 3 profili su cui bisogna puntare

Come riportato da Matteo Moretto, Anguissa potrebbe lasciare Napoli a causa di motivi familiari Il camerunese sembra aver comunicato alla società partenopea di voler cambiare aria a giugno. Tuttavia, come riporta Il Mattino, il Napoli andrà ad esercitare l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027 per non perderlo a parametro zero. Anguissa nelle sue 4 stagioni in maglia azzurra è stato un giocatore cruciale e bisognerà trovare un degno sostituto di cui non si sa ancora nulla.

3 giocatori che potrebbero sostituire Anguissa

Gedson Fernandes

Classe 1999, il portoghese gioca al Besiktas dalla stagione 2022/23 e sta ben figurando in Turchia.

L’ex Benfica ha totalizzato 8 gol e un assist in 38 partite tra campionato, Europa League e coppa di Turchia. Numeri dunque abbastanza simili a quelli di Anguissa ma ciò in cui più si assomigliano è lo stile di gioco. Fernandes è infatti un giocatore box-to-box a cui piace muoversi molto in campo. Il suo valore si aggira intorno ai 17 milioni di euro e potrebbe essere un ottimo profilo per sostituire il camerunese.

Quinten Timber

Classe 2001, l’olandese è ormai un titolare fisso nelle gerarchie del Feyenoord.

Timber in questa stagione è a quota 6 gol in 18 partite in Eredivise. Sono numeri molto importanti ma lo scarso minutaggio in questa stagione è dovuto a un gran numero di infortuni riscontrati in questa stagione che lo hanno tenuto fuori per un totale di 193 giorni. Andrebbe dunque valutata questa sua debolezza fisica sulla quale Conte e tutto il suo staff dovranno eventualmente lavorare ma resta uno dei prospetti più interessanti in tutto il panorama europeo.

L’ex Utrecht è anch’egli un tuttocampista come Anguissa e il suo valore gira intorno ai 32 milioni di euro. Il prezzo è certamente più alto rispetto a quello di Fernandes ma di certo non manca la qualità.

Éderson

Il brasiliano lo conosciamo molto bene e ha sempre dimostrato grande talento in campo. Il suo stile di gioco si avvicino anch’esso a quello di Anguissa, ma il suo cartellino gira intorno ai 50 milioni di euro e difficilmente verrà spesa una cifra del genere per sostituire il camerunese. Tuttavia resta comunque un’alternativa da prendere in considerazione anche a causa del probabile addio di Gasperini che potrebbe comportare grandi cambiamenti nella rosa dell’Atalanta.