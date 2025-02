L’occasionalismo di una sera

Dopo il pareggio contro la Lazio (il terzo consecutivo), si è cominciato a dire di tutto e di più. “Lo Scudetto è perso“, “siamo scarsi” ecc.

Quando Antonio Conte mesi fa disse: “Nell’ambiente non c’è compattezza” si riferiva proprio a queste cose. Lo ha ribadito anche nella conferenza pre partita con la Lazio: “Le cose non sono cambiate“. Perchè non sono cambiate? Perchè non si cresce mai.

Da qui nasce l’occasionalismo. I tifosi occasionali, che si vedono solo durante le vittorie, che elogiano la squadra e che sono contenti. Quando si pareggia o si perde, sembra tutto finito. Una gran parte di tifosi azzurri sono così, come detto più volte da Conte.

Il Napoli ha pareggiato, la Juventus ha battuto l’Inter per 1-0. Risultato? Gli azzurri restano primi in classifica a +2 dai nerazzurri. Prima del match Scudetto del Maradona, ci sarà la gara complicata contro il Como di Fabregas.

Mancano 18 gare al termine del campionato. Con la sconfitta dell’Inter di questa sera, non è finita la stagione. Non si è vinto niente.

Quello che serve da ora fino a fine stagione, oltre alla compattezza richiesta, è la mentalità. E non solo da parte dei calciatori, ma soprattutto da parte dell’ambiente. Bisogna spingere e ricordarsi della forza che si può trasmettere.

Bisogna ricordare anche, che questi ragazzi stanno percorrendo un cammino fantastico, che nessuno ad inizio stagione si sarebbe aspettato. Nessuno avrebbe “scommesso” sul Napoli di Conte, eppure, è primo in classifica.

Riprendiamo un’altra frase di Conte: “Non sappiamo questo viaggio a fine stagione dove ci porterà, ma fatecelo godere”.

Ecco, godiamoci questo viaggio. Comunque vada, aldilà delle vittorie e delle sconfitte.

Bisogna essere contenti di essere lì, a giocarsi uno Scudetto dopo una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista.

A fine stagione si vedrà, si faranno i conti e si proverà il prossimo anno nel peggiore dei casi. Ma ora, sognate, sogniamo.

Restiamo uniti e vicini alla squadra, perchè possiamo fare qualcosa di unico. Ancora, insieme.