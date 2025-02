Infortunio Neres, chi lo sostituirà? Queste le opzioni

L’infortunio di David Neres fortunatamente, non è gravissimo, ma sarà un’assenza importantissima per un mese. Un mese dove il Napoli affronterà Lazio e Inter, e dovrà affrontarli senza il suo numero 7.

Con l’addio di Kvara e un Okafor non al top della forma, le opzioni per sostituire Neres, sono ridotte. Un’opzione è quella di Ngonge, entrato non benissimo contro l’Udinese, ma è un calciatore di ruolo e di maggiore spinta, rispetto per esempio a Raspadori.

Perchè sì, l’altra opzione è Jack Raspadori. Il numero 81, ha trovato pochissimo spazio, e le poche volte in cui ha giocato l’ha fatto da mezz’ala/ seconda punta. Vista l’assenza di Neres, potrebbe tornare a giocare in alto a sinistra, posizione in cui ha giocato anche con Spalletti e Garcia.

L’ultima opzione, può essere un cambio di modulo (grazie al recupero di Olivera), con Mazzocchi che passerebbe a fare il “falso” esterno in fase di non possesso.