Top&Flop Roma – Napoli, il migliore ed il peggiore secondo MN

Il Napoli conquista un punto a Roma grazie al gol di Leonardo Spinazzola a cui risponde al minuto 92 il terzino della Roma Angelino. Partita molto tattica e bloccata che non permette al Napoli di sfruttare il pareggio dell’Inter nel derby rimanendo 3 punti sopra l’Inter che deve recuperare il match di Firenze. La redazione per la partita odierna propone il proprio migliore in campo e peggiore.

Top – Leonardo Spinazzola

Leonardo torna per una sera il terzino che aveva conquistato l’ Europa durante il percorso magico degli Azzurri ad Euro 2020. Stasera mosso dalla voglia di rivalsa verso la sua ex squadra sfodera una prestazione di assoluto livello con diverse discese in attacco e una fase difensiva sempre attenta; condisce il tutto con il gol che permette al Napoli di passare in vantaggio con un tocco morbido a superare Svilar uscito fuori dai pali.

Flop – David Neres

L’ala ex Benfica stasera non riesce mai ad incidere e creare la superiorità numerica che ha permesso al Napoli dell’ultimo periodo di oscurare l’assenza di Kvaratskhelia. Il brasiliano non trova modo di offendere il terzino olandese Rensch che riesce a tenerlo a bada per tutta la permanenza di Neres in campo, 76 minuti fatti di 2 recuperi difensivi fino alla propria linea di fondo e null’altro.