Roma – Napoli, le pagelle di MN. Spinazzola protagonista per una sera, McTominay dormiglione

Il Napoli ha pareggiato contro la Roma con il risultato di 1-1, con alla rete decisiva dell’ ex Leonardo Spinazzola. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6.5 – Vive la partita da spettatore non pagante ma da grande portiere salva il Napoli nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa, parando un colpo di testa pericoloso di N’ Dicka, ha poche colpe sul gol di Angelino.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Partita senza infamia e senza lode del capitano azzurro, attento più a difendere su El Shaarawy che nell’offendere. Partita diligente e da capitano.

Amir Rrahmani 6 – Ranieri si presenta questa sera senza la punta Dovbyk preferendo la rapidità di Shomurodov, Amir non soffre minimamente le caratteristiche dell’ex Genoa, facilitato anche dal tipo di partita preparata da sir Claudio.

Juan Jesus 6.5 – Da ex non si fa intimorire dall’ambiente giallorosso facendo una prestazione ordinata tatticamente, mezzo punto in più per l’assist decisivo sul gol di Spinazzola.

Leonardo Spinazzola 7 – Stasera il terzino italiano torna ad essere il trattore sulla fascia che ha fatto sognare gli italiani durante Euro 2020, il gol è la ciliegina sulla torta ad un match che lo ha visto sempre propositivo.

Stanislav Lobotka 6 – Partita diligente e ordinata del regista slovacco, Ranieri prepara la partita mettendo Pisilli a uomo su Lobo ma con scarsi risultati.

Frank Zambo Anguissa 6.5 – Primo tempo molto sottotono del calciatore camerunense che viene sopraffatto da Manu Kone, nel secondo tempo torna a fasi alterne a dominare il centrocampo.

Scott McTominay 5 – Partita diligente e fatta di tanta sostanza del calciatore scozzese fino al minuto 92 in cui perde il taglio di Saelemekers che porterà al gol di Angelino, errore che pesa nell’economia del campionato degli azzurri.

David Neres 5.5 – Stranamente non pervenuto dal punto di vista offensivo, mai al centro dell’azione e in grado di far saltare il banco con le sue scorribande offensive, mezzo voto in più per la fase difensiva.

Romelu Lukaku 6 – Gran duello con N’ Dicka in cui nessuno esce vincitore, fa a spallate ma essendo lasciato solo in avanti non ha possibilità di rendersi pericoloso verso la porta romanista.

Matteo Politano 6.5 – Partita fatta di tanti scatti e corsa di Politano che è l’uomo che prova sempre la giocata e rendersi pericoloso, importante come sempre anche in fase difensiva con costante aiuto a Di Lorenzo nella marcatura su El Shaarawy prima e Saelemekers poi.

Sostituzioni

Pasquale Mazzocchi s.v.

Giovanni Simeone s.v.

Giacomo Raspadori s.v.

Mister Antonio Conte 6 – Partita bloccata e molto tattica, contiene bene la Roma per oltre 70 minuti ma poi pecca nei cambi togliendo Neres per inserire Mazzocchi per difendere il risultato e non attaccando più fino al gol del pareggio di Angelino. Passo indietro per l’allenatore salentino che si salva solo per il punto conquistato.