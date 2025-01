Silenzio, sudore e tanto lavoro: Lukaku si prende il Napoli

Se c’è qualcuno a cui bisogna dare dei meriti, quel qualcuno, si chiama Romelu Lukaku. Criticato fin dal suo arrivo per la sua forma fisica, fischiato al termine di Napoli-Lazio e tanto altro. Romelu, non ha mai risposto a queste critiche, è stato zitto e da vero e grande professionista, si è messo a lavorare duramente.

Il suo lavoro per questo Napoli, è fondamentale. Sponde, contrasti, scatti in profondità, gioco per la squadra. Nell’ultimo periodo, ha acquisito la forma giusta per poter tornare a fare la differenza: il merito più grande è chiaramente di Mister Conte.

Sono 9 i goal in campionato (con la rete di oggi contro la Juve) e sono ben 6 gli assist in 20 partite giocate con gli azzurri. Da sottolineare che sono arrivati 2 goal di fila e due super prestazioni altrettanto di fila, contro Juventus e Atalanta.

Inoltre, con la rete siglata oggi, Romelu Lukaku raggiunge quota 200 reti in carriera, nei massimi cinque campionati europei. Statistiche e numeri non da poco.

Il bomber belga si sta prendendo piano piano il Napoli e i suoi tifosi. E’ pronto a farli sognare ancor di più con i suoi goal.