Napoli – Danilo: ecco perchè può essere il nome giusto per la difesa di Conte

Ormai non è un segreto, Danilo è nella lista degli obiettivi del Napoli in questa sessione di mercato invernale. L’ormai ex capitano della Juventus, è stato messo fuori squadra dalla società e si sarebbe “promesso” al club azzurro una volta svincolatosi.

12 partite per lui quest’anno in bianconero e un assist. Il 33enne brasiliano arrivato nel 2019 alla Juventus grazie allo scambio con Joao Cancelo (che prese la strada di Manchester), è diventato da subito un perno della difesa juventina e soprattutto un idolo dei tifosi.

Nella sua avventura italiana, Danilo ha collezionato 145 partite, 8 goal e 9 assist. Per il Napoli di Conte, è sicuramente un calciatore adatto al suo modo di giocare e soprattutto al suo modo di vedere il calcio.

Terzino destro nella difesa a quattro o centrale oppure braccetto nella difesa a tre, che rispecchia i valori del calciatore che piace all’ex tecnico del Tottenham.

Oltre alle sue caratteristiche in termini di campo, Danilo è sicuramente colui che può portare più leadership all’interno dello spogliatoio e un po’ di esperienza in più in ambito difensivo.

Il Napoli vuole Danilo perchè è il prescelto di Conte e Danilo vuole gli azzurri per dimostrare che può ancora dare tanto ad alti livelli.

Inutile dire che sarebbe un colpo perfetto in ottica uomo-squadra e soprattutto un ottimo colpo se dovesse arrivare a costo zero.