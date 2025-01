Napoli, il Bilancio del 2024 – Aspettativa contro Realtà

Il 2024 per il Napoli ha un vero e proprio spartiacque nell’arrivo di Conte; ma vediamo cosa ci si aspettava rispetto a come poi sono andate le cose

L’anno del Napoli inizia con Mazzarri in panchina, arrivato per provare a risollevare il Napoli da una situazione difficile venutasi a creare con Rudi Garcia in panchina; alla fine la seconda esperienza del tecnico toscano sulla panchina azzurra si rivelerà un fallimento. Mazzarri non riuscirà ad ottenere i risultati sperati, per questo motivo verrà sollevato dall’incarico e al suo posto verrà ingaggiato Francesco Calzona. Il Commissario Tecnico della nazionale Slovacca accetta l’incarico, ma chiude la stagione al decimo posto con risultati altalenanti. Dopo lo scudetto conquistato nel 2023, la prima metà del 2024 per il Napoli è stata dunque da dimenticare. In estate arriva Conte e porta con sé tutti gli ottimi acquisti effettuati dal direttore sportivo, Giovanni Manna; la seconda parte dell’anno è stata sicuramente migliore della prima, dato che il Napoli è al momento in piena lotta per lo scudetto, obiettivo impensabile fino a pochi mesi fa.

Mazzarri e Calzona; primi sei mesi da incubo

I due allenatori che si sono alternati sulla panchina azzurra nei primi mesi del 2024, nonostante siano diversi per caratteristiche e curriculum, non sono riusciti a dare una scossa alla squadra in alcun modo. Mazzarri, ormai a fine carriera e con ben poco da dare al calcio che conta, con la sua esperienza non è riuscito nell’intento di risollevare una squadra che sembrava si fosse già arresa nel bel mezzo della stagione scorsa. Mentre Calzona, tecnico inesperto e dal curriculum non all’altezza, ha rappresentato una soluzione disperata in un momento di crisi nera per tutto l’ambiente.

Dopo aver vinto lo scudetto nella stagione precedente ci si aspettava sicuramente di più da società e giocatori; la dirigenza è il colpevole princiapale per il mercato sconclusionato e i giocatori poi per il rendimento al di sotto delle loro possibilità. Di certo anche ADL ha sbagliato qualcosa nel corso della scorsa annata, ma si è ampiamente riscattato con tutti gli investimenti fatti l’estate scorsa.

Conte e la positiva seconda parte di 2024

L’arrivo di Conte sulla panchina azzurra è stata una vera e propria svolta; il tecnico salentino era stato contattato anche da altri club, ma la proposta degli azzurri è stata quella più convincente. Conte, specializzato in ricostruzioni di grandi squadre che vengono da una o più annate negative, ha accolto con grande entusiasmo questa nuova sfida. I suoi primi mesi sulla panchina del Napoli si possono ritenere più che positivi, eliminazione dalla Coppa Italia a parte. Il Napoli è nella zona alta della classifica e intende restarci, magari sognando anche qualcosa in più.