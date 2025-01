I migliori acquisti azzurri del 2024, al primo posto....

Al primo posto di questa mini classifica dei migliori 5 acquisti azzurri del 2024, troviamo: Alessandro Buongiorno. L’ex difensore del Torino, arrivato per 40 milioni di euro a rinforzare la difesa azzurra, si è subito calato nella realtà napoletana. Il 25enne, è diventato ormai un leader della difesa e dello spogliatoio, grazie alla sua grinta e forza che ci mette in tutte le partite.

In azzurro ha collezionato 15 presenze su 17 (per via dell’infortunio che lo terrà fuori ancora un bel po’) ed un solo goal. Sono 837 i passaggi riusciti, con una percentuale pari al 91,1. Ha intercettato 23 palloni e ne ha rubati 40, ha vinto ben 66 duelli e ne ha persi “solo” 32. Sono 28 invece, i duelli aerei vinti, e sono 13 quelli persi.

Statistiche mostruose per Buongiorno in 15 partite giocate. Sono statistiche che il Napoli lo scorso anno non ha minimamente avuto, quella solidità persa sia tecnicamente e sia soprattutto a livello di qualità.

Quest’anno gli azzurri, l’hanno ritrovata in primis per il modo di difendere e soprattutto grazie all’ex capitano granata, che si conferma essere un grandissimo difensore.

Secondo il mio pensiero, è lui il miglior acquisto del Napoli di quest’anno: è colui che può avvicinarsi alle prestazioni del “primo” Koulibaly, colui che ti dava la giusta protezione e che concedeva poco anche ai migliori calciatori al mondo (come ad esempio nelle gare contro il PSG in Champions nel 2018, contro Mbappè).

Difensore dotato di molta tecnica ed è molto rapido, forte fisicamente e a livello aereo grazie ai suoi 1,9 metri di altezza.

Con un calciatore come lui si può stare abbastanza tranquilli, e soprattutto, convinti al 100% di aver fatto un acquisto clamoroso.